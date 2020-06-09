Polisler siyahların ayaklarını yıkadı

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto gösterileri ilginç görüntülere sahne oluyor. Kuzey Carolina eyaletinin Cary kentinde geçen cumartesi yapılan “Birlik Yürüyüşü”nde üç beyaz polis ve toplum temsilcileri siyahi rahip Faith Wokoma ile eşi Soboma’nın ayaklarını yıkayarak jest yaptı. Hıristiyanlık inancına göre ayak yıkama, sevgi ve alçak gönüllülüğü temsil ediyor. Bu arada ülkede polis reformu tartışmaları da sürüyor.

POLİS DEPARTMANI KAPATILACAK

Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis şehrinde Kent Konseyi, protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı. Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender bunun yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polisin tasfiyesine sıcak bakmıyor ve reform öneriyor, ancak Minneapolis Kent Konseyi’ndeki çoğunluğun kararını veto edemiyor.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırarak George Floyd’un ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Chauvin duruşmaya hücresinden video bağlantısıyla katıldı. Duruşmada, savcının talebi üzerine ilk gözaltına alındığında 1 milyon dolar olarak belirlenen Chauvin’in kefalet bedeli 1 milyon 250 bin dolara yükseltildi. İlk duruşma yaklaşık 15 dakika sürerken, bir sonraki mahkeme tarihi 29 Haziran olarak belirlendi.