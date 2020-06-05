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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Polisin üzerine benzin döküp ateşe verdiler!

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Polisin üzerine benzin döküp ateşe verdiler!
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Meksika’da ABD'li siyahi George Floyd’un öldürülmesi üzerine başlayan eylemlerde, bir polis memuru ateşe verildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar birçok ülkeye sıçradı.

Polisin üzerine benzin döküp ateşe verdiler

Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı. Ülkede George Floyd’un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.

Polisin üzerine benzin döküp ateşe verdiler

POLİSİN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜLER

Protesto sırasında bir eylemci, motosikletli polisin görüş açısını kapatırken diğeri de arkasından benzin döküp, memuru ateşe verdi.

Panikle kendini yere atan polise, memur arkadaşları yardım etmeye çalışırken, eylemcilerden birkaçı tekme ve yumruklarla saldırdı.

O anlar amatör kameralarca kayda alındı.

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