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Polisin itirafı 35 yıllık gizemi çözdü! Katilin kimliği şoke etti

#Fransa#Seri Katil#Dünya
Polisin itirafı 35 yıllık gizemi çözdü Katilin kimliği şoke etti

Paris suç timinin yaklaşık 35 yıldır peşinde olduğu seri katilin kimliği eski bir askeri polis memurunun itirafıyla aydınlandı.

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Le Grêlé takma isimli katilin fotoğrafı onlarca yıldır Paris adli polisinin duvarlarında asılı duruyor. Soğuk dava bir polis memurunun intihar mektubuyla sonunda aydınlandı. Fransız medyası tarafından François V olarak adlandırılan adam, intihar notunda, suçları 1980'lerde ve 1990'larda Paris'i şoke eden Le Grêlé takma isimli katilin kendisi olduğunu açıkladı. Zanlının bir çok cinayet ve tecavüzün arkasında olduğundan şüpheleniliyor.

DNA testleri, adamın aranan seri katil olduğunu henüz doğrulamadı. Ancak zanlının itirafı, Fransa'nın en kötü şöhretli, çözülmemiş davalarından birinin sonu olabilir.

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İNTİHAR MEKTUBUNDA İTİRAF ETTİ

Ölü bulunan 59 yaşındaki adam, polis memuru olmadan önce jandarmaydı ve daha sonra emekli oldu. Karısı 27 Eylül'de kayıp olduğunu bildirdi. Cesedi, Akdeniz kıyısındaki Grau-du-Roi'de kiralık bir dairede bir intihar notuyla birlikte bulundu. Savcılar, DNA'sının birkaç suç mahallinde bulunan kanıtlarla eşleştiğini söylüyor.

Mektubun içeriği doğrulanmadı, ancak Fransız raporları, zanlının kurbanları detaylandırmadan suçunu itiraf ettiğini söylüyor.

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Belgesel ekibi ortaya çıkarmıştı... 53 yıllık cinayet yine çözülemedi

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BİR ÇOK CİNAYET VE TECAVÜZÜN ARKASINDA

Le Grêlé'nin takma adı, Cécile Bloch'un cinayeti sırasında elde edilen kanıtlara dayanıyor. Kurbanın üvey kardeşi Luc Richard da dahil olmak üzere bölge sakinleri, suç gününde asansörde yüzü sivilceli bir adam gördüğünü hatırlamıştı.

Polisin itirafı 35 yıllık gizemi çözdü Katilin kimliği şoke etti



Bloch'un cesedi yaşadığı apartmanın bodrum katında bir parça eski halının altında bulunmuş, Yetkililer, Bloch'un tecavüze uğradığını, boğulduğunu ve bıçaklandığını söylediğinde dava Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

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1986 ve 1994 yılları arasındaki peş peşe cinayetler ve tecavüzler Paris'i derinden etkiledi ma şimdiye kadar asla çözülmedi.

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#Fransa#Seri Katil#Dünya