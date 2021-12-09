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Polisin dur ihtarına uymadı, gerçek sonra ortaya çıktı

#RUSYA#Dur İhtarı#Doğum
Polisin dur ihtarına uymadı, gerçek sonra ortaya çıktı

Rusya'da yaşanan ilginç olay kamera görüntüleriyle birlikte ortaya çıkınca gündeme geldi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalanınca gerçeği açıkladı, zamana karşı yarış da böyle başladı...

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Rusya’da polisin dur ihtarına uymayan ve bunun sonucunda takibe alınarak bir süre sonra durdurulan sürücünün, doğum yapmak üzere olan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlaşıldı.

Polis kovalamacası, o andan itibaren bir kurtarma operasyonuna dönüştü.

Polisin dur ihtarına uymadı, gerçek sonra ortaya çıktı

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi.

Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi. 

Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi.

Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

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#RUSYA#Dur İhtarı#Doğum

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