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Polise ezeli kin şiddete dönüştü

Polise ezeli kin şiddete dönüştü

Yunanistan’da geçen cumartesi gecesi başlayan olaylar belki de bir Türk atasözünün doğruluğunu kanıtladı: Perşembenin gelişi Çarşamba’dan bellidir.

Atina merkezindeki Eksarhia semtinin diğer semtlerden farkı, iktidar karşıtlarının ve aşırı sol fraksiyonların uç görüşlerini şiddet eylemlerine dönüştürmeye her an hazır yaşları 14-25 arasındaki anarşistlerin yıllardan beri kurtarılmış bölgesi olmasıdır. Kimine göre gençler, kimine göre yarının teröristleri olan bu kişiler, Eksarhia’da kendi kanunlarını uygular.

Zengin çocuğu

1987 yılında Eksarhia semti, uyuşturucu müptelaları ve tüccarlarının uğrak yeri haline geldiğinde bölgeyi temizlemeyi polis değil anarşistler üstlenmişti. Çeşitli sosyal sınıflardan gelirler. Zengini de fakiri de var. Çoğu öğrenci, olmayanlar ise genelde işiz. Sözgelimi geçen cumartesi gecesi ölen 16 yaşındaki Aleksis’in Ermeni asılı annesi Atina’nın en tanınmış kuyumcularındandı. Polis, sanki bir centilmenlik anlaşması varmış gibi Eksarhia’da pek görünmez.

İktidarın polisi

Polis teşkilatının yönetimi tamamen siyasidir. Emekliye sevkedilmiş emniyet müdürleri teşkilatın başına getirilir ya da siyasi görüşü iktidar partisinden yana olmadığında istediği kadar yetenekli bir polis hak ettiği mevkiye gelemez. Polis ile anarşistler arasında 1980’lere dayanan ve neredeyse 30 yılllık bazı açık hesaplar vardır. 1985 yılında 15 yaşında anarşist bir öğrencinin polis kurşunuyla ölmesi ve ateş eden polisin çok hafif hapis cezasına çarptırılması, 1991 yılında da iktidar karşıtı bir öğretmenin öldürülmesi bu açık kalan hesaplardan sadece ikisi. Ayrıca polis teşkilatında son yıllarda görülen bazı çürüme işaretleri zaten üniformalıları pek sevmeyen Yunan halkında antipatiyi arttırdı.

Nasıl tetiklendi

İşte bu dengeler sözkonusu iken cumartesi gecesi bir polis otosu Eksarhia semtinde görüldü. Hemen 30 kadar anarşist etrafını sardı ve taş sopa ellerinde ne varsa fırlatmaya başladılar. Polis ile aralarında Aleksis Grigoropulos’un da bulunduğu anarşistler arasında çatışma çıktı. Polis memuru Epaminondas Korkoneas tabancısını çekip ateş etmeye başladı. Polis havaya ateş açtığını söylerken anarşistlere göreyse nişan alıp ateş etti. "Polis, 16 yaşında bir genci öldürdü" haberi Pazar sabahı duyulduğunda, halkın polise karşı birikmiş olan kinini patlattı. Geçmişten kalmış hesaplaşmalarla dolu cephanelik, polis Korkoneas’ın mermisi ile infilak etti. Öfke, şiddette dönüştü.

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