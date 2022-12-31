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Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABD'nin haftalardır aradığı adam yakalandı!

Güncelleme Tarihi:

#Abd#İdaho Üniversitesi#Cinayet
Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABDnin haftalardır aradığı adam yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 11:32

ABD'de yer alan Idaho Üniversitesi'nden 4 öğrenciyi uykusunda katleden zanlı, Cuma günü sabaha karşı düzenlenen bir baskınla yakalandı. Polis ve FBI'ın yakalamak için haftalardır seferber olduğu zanlı ile ilgili ortaya dikkat çeken detaylar çıktı...

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ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayanlar 13 Kasım sabahı güne acı bir haberle başladılar. Henüz hayatının baharında olan 4 üniversite öğrencisi uykularında bıçaklanarak katledilmişti.

İsimlerinin Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) olduğu öğrenilen kurbanlar Idaho üniversitesinde eğitim görüyordu.

Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABDnin haftalardır aradığı adam yakalandı

KATİLE İLİŞKİN HİÇBİR İZ BULUNAMAMIŞTI

Katliam, üniversite kampüsünün bulunduğu Moscow kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayetti. Tüm kent acı haber sonrası ayağa kalkarken katil çoktan olay bölgesinden uzaklaşmıştı.

Polis yaptığı tüm aramalara rağmen ne cinayetin işlendiği silahı bulabildi ne de katile ilişkin bir ipucu yakalayabildi.

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ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEZ DAHALE GELDİ! POLİSE TEPKİ YAĞDI

Cinayet sonrası tedirgin olan üniversite öğrencileri okula gitmeyi reddederken hem kurbanların aileleri hem de kent sakinleri katilin yakalanmamasına tepki gösterdi.

Polis ve FBI olayı aydınlatmak için 20 binden fazla kanıtın incelendiğini ve yüzlerce görüşme gerçekleştirdiklerini belirtse de kamuoyunun baskısı giderek arttı.

Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABDnin haftalardır aradığı adam yakalandı

Öğrenciler son olarak böyle görüntülenmişti

BEKLENEN HABER 6 HAFTA SONRA GELDİ

İdaho cinayeti haftalardır ABD basının manşetlerini süslüyor. Olaya ilişkin sayısız iddia ortaya atıldı. Ancak beklenen haber korkunç cinayetin üzerinden tam 6 hafta geçtikten sonra geldi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Cuma sabahı cinayetle bağlantısı olduğu öğrenilen bir şahıs düzenlenen polis baskını ile Pennsylvania'daki Chestnuthill Kasabasında yakalandı. CNN'e göre yakalanan adamın DNA'sı, suç mahallinde bulunan örneklerle eşleşti.

İsminin Bryan Christopher Kohberger olduğu öğrenilen şahıs tutuklanırken, polis 28 yaşındaki zanlının evinde ve ofisinde aramalara başladı.

Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABDnin haftalardır aradığı adam yakalandı

28 yaşındaki zanlıBryan Christopher Kohberger, Washington Eyalet Üniversitesi'nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora yapıyor

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3 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Latah İlçe Savcısı Bill Thompson düzenlediği basın toplantısında zanlının nasıl yakalandığına dair bilgileri basın mensupları ile paylaştı.

Savcı Thampson zanlının Washington Eyalet Üniversitesi'nde ceza adaleti ve kriminoloji alanında doktora öğrencisi olduğunu doğruladı.

Tutuklandıktan sonra hakim karşısına çıkan ve kendisine avukat tahsis edilen zanlının duruşmasının 3 Ocak'ta yapılması bekleniyor. Bryan Christopher Kohberger'ın ifadeleri korkunç olay üzerindeki sır perdesini kaldıracak, cinayetin neden ve nasıl işlendiğini ortaya çıkaracak. 

Polis ve ve FBI seferber olmuştu... ABDnin haftalardır aradığı adam yakalandı

KATİLLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN İLGİNÇ DETAYLAR

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Saldırgan ile aynı okulda okuyan ismi açıklanmayan tanıklar adamı 'garip' olarak tanımladı.

Adamın The New York Post'a konuşan bir akrabası Kohberger'ın uzun süredir uzun süredir takıntıları ile mücadele ettiğini belirtti.

Akrabanın açıklamalarına göre zanlı yeme alışkanlıkları konusunda aşırı takıntılıydı. Vegan olmanın ötesinde etin piştiği tencelerden dahi yemek yemiyordu. Ziyaretine gittiği tanıdıkları ona yemek pişirmek için yeni tencereler alıyordu.

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#Abd#İdaho Üniversitesi#Cinayet

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