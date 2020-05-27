Polis tarafından boğularak öldürülmüştü! Polislerin cinayetten yargılanması isteniyor

Ulusal televizyonlara konuşan aile üyeleri, Floyd'un "Nefes alamıyorum" şeklinde defalarca yalvarmasına rağmen polisleri hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Floyd’un kız kardeşi Bridgett Floyd, ABC'ye verdiği mülakatta, olaya karışan polislerin işine son verilmesinin kendisi ve ailesi için yeterli olmadığını vurgulayarak, "Onların tutuklanarak hapse atılmasını istiyorum çünkü benim kardeşimi öldürdüler." diye konuştu.

CNN'e konuşan Flody’un erkek kardeşi Philonise ise kardeşinin kimseyi incitmediğini vurgulayarak, “Gerekirse Floyd’a elektrik tabancası veya yüzüne biber gazı kullanabilirlerdi ama ensesine dizlerini dayayıp üstüne oturmayı tercih ettiler. Ona hayvanlardan daha kötü muamele yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Aynı programda konuşan Floyd’un kuzeni Tera Brown da “Polislerin hizmet etmek ve korumak için orada olmaları gerekiyordu ama bütün yalvarmalarına rağmen onun hayatı için tek bir kişi parmağını kaldırmadı.” dedi.

Polislerin cinayetten yargılanması gerektiğini belirten Brown, “Birileri o anı kaydetti de bütün dünya buna şahit oldu.” diye konuştu.

DAKİKALARCA "NEFES ALAMIYORUM" DİYE YALVARMIŞTI

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" şeklinde yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarına aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olaya karışan 4 polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma halen sürüyor.