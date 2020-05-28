Polis şiddeti ve ırkçılık ABD’yi ayağa kaldırdı... 'Nefes alamıyorum'

Koronavirüs salgınına 100 binden fazla kurban veren ABD, şimdi de ülkede ara ara hortlayan ırkçılık tartışmalarıyla karşı karşıya... Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, pazartesi günü George Floyd (46) adlı siyahi bir vatandaşın polis şiddeti sonucu ölmesinin yankıları sürüyor. George Floyd gözaltına alındığı sırada yoldan geçen biri tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş olarak yüzüstü kaldırıma yatırılan siyahi adamın “Nefes alamıyorum” dediği duyuluyordu.

‘SİYAHİ OLMAK İDAM CEZASI’

Polisin ayağını boğazına dayadığı kurbanın can verişini gözler önüne seren görüntülerin sosyal medyada yayılması infiale yol açtı. Görüntülerin ardından, konuyla ilişkili dört polis memuru meslekten ihraç edildi. Bu adım halkın öfkesini dindirmediği gibi, ilgili polislerin tutuklanmaması tepkiyi arttırdı. Minnesota’da geniş çaplı protestolar düzenlendi. Farklı noktalarda yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı protestolarda, Floyd’un son sözlerine atıfla ‘Nefes alamıyorum’ sloganı kullanıldı. Şiddetin dozunun arttığı gösterilerde, polis eylemcilere plastik mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey polislerin görevden alınmasının doğru olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Amerika’da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı olmamalı. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını izledik. Beş dakika... Biri sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin.” Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ise, “Bu üniformayı her gün giyenlerin büyük bir kısmı, toplumun tamamıyla doğru bir ilişkimiz olması gerektiğinin ve bunun öneminin farkındalar” dedi.

POLİS ŞİDDETİNE 1200 KURBAN

Polis açıklamasında, Floyd’un sahte para kullandığından şüphelenilmesi üzerine gözaltına alınmak istendiği, direndiği, polisle temasının ardından ‘tıbbi bir durum sonucu’ öldüğü belirtildi. Floyd’un bir zanlı dahi olmaması, suç şüphesi nedeniyle gözaltına alınmışken ölmesi akıllarda soru işareti yarattı. ABD’de her yıl yaklaşık 1.200 kişi polis şiddeti sonucu hayatını kaybediyor, bunların büyük kısmı da siyahi.

DAKİKALARCA YALVARDI

Gözaltı sırasında bir polisin George Floyd’un boynuna dizini dayayarak nefes almasını engellediği, adamın defalarca uyarmasına rağmen dizini boynundan çekmediği ve sonunda nefessiz kalan kurbanın can verdiği görüntülere yansımıştı. Videoda Floyd’un, “Lütfen, nefes alamıyorum. Lütfen biraz su verin. Beni öldürmeyin” diyerek dakikalarca yalvardığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görülüyor. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Floyd, polis şiddetine kurban gitti ve kurtarılamadı. Öldürülen George Floyd’un kız arkadaşı Shawanda Hill (sağda) gözyaşlarına boğuldu. İnternette ‘George Floyd için adalet’ yazan paylaşım büyük destek buldu.