Polis ısıran kadın tutuklandı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Belçika'nın Anvers kenti Emniyet Müdürlüğü, bir trafik kontrolü sırasında polisleri döven ve ısıran sürücü kadının tutuklandığını açıkladı.

Federal Polis, şehir merkezindeki bir kavşakta kırmızı ışıkta geçen 47 yaşındaki sürücü kadının daha sonra polis ikazına rağmen yoluna devam ettiğini, ikinci kırmızı ışık ihlalinde bulunduktan sonra durdurulabildiğini bildirdi.



Sinirli kadın sürücünün taşıtından çıkmayı reddetmesi ve kaçmayı denemesi üzerine aracın camlarının polis tarafından kırıldığı, "çıkan çatışma sırasında" polis memurlarının kadın tarafından "ısırıldığı ve dövüldüğü" ifade edildi.



Polisten takviye gelen 3 devriye tarafından komiserliğe götürülen sürücü Belçikalı kadının "sataşkan hareketlerinin" devam etmesi üzerine Savcılık tarafından tutuklanmasına karar verildiği duyuruldu.



Tutuklanan kadının üzerinde kimlik kartı bulunmadığı, taşıtının belgelerinin de eksik olduğu bildirildi.

