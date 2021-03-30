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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Polis her yerde onu arıyor: New York'un ortaya yerinde güpegündüz ırkçı saldırı!

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Polis her yerde onu arıyor: New York'un ortaya yerinde güpegündüz ırkçı saldırı!

ABD'de son günlerde giderek artan Asyalılara yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi eklendi. New York'ta polis, 65 yaşındaki Asyalı kadına saldırıp yerlerde sürükleyerek tekmeleyen adamı her yerde arıyor.

ABD'de son yıllarda tırmanan ırkçı saldırılar dünya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybetmesinden sonra tüm ülkeyi ve dünyayı ayağa kaldıran olaylar her geçen gün artarak büyüyor.

Özellikle koronavirüs salgının başlamasından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a 'Çin virüsü' adını vermesi ve dünyayı saran korkunç hastalıktan Asyalı insanları sorumlu tutmasından sonra yükselen şiddet olayları ülkede yaşayan Asyalı kişilere yönelik ırkçı saldırılara dönüştü.

İki hafta önce Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi ölmüş, hayatını kaybeden 8 kişiden 6’sının Asya kökenli olduğu belirlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden FBI incelemesi bitene kadar saldırının ırkçılık sebepli olduğunu yönünde bir bağlantı kurmayacağını söyledi. Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Şüphesiz Trump yönetiminin ‘Çin Virüsü’ söylemi Asya kökenli Amerikalılara yönelik tehditleri arttırmıştır” denildi.

ABD’de masaj salonlarına saldırı: 6’sı Asyalı 8 kişi öldü
ABD’de masaj salonlarına saldırı: 6’sı Asyalı 8 kişi öldü

Dün New York'ta yaşanan saldırının ise Twitter'da yayınlanan ve infial yaratan görüntülerinden sonra Asyalı ABD vatandaşlarına yönelik bir ırkçı saldırı olduğu su götürmez bir gerçek olarak ortaya çıktı. Manhattan'da bir adam güpegündüz 65 yaşındaki bir kadına kaldırımda kendi halinde yürürken saldırıp yere düşürdü ve yerdeyken tekmeledi.

Polis her yerde onu arıyor: New Yorkun ortaya yerinde güpegündüz ırkçı saldırı

Manhattan'da olayın yaşandığı binanın önü

Kadına şiddet uygularken bir yandan da ırkçı ifadeler kullandığı hem güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hem de görgü tanıkları tarafından aktarılan adam New York polis teşkilatının nefret suçları birimi tarafından her yerde aranıyor.

Kaldırımda yürürken karşılaştığı yaşlı kadını yere düşürerek acımasız bir şekilde tekmeleyen adamın kadının göğüs bölgesine kafasına ayağıyla bastığı ve tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinde açıkça görünüyor. Saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan kadının ciddi şekilde yaralandığı açıklanırken son sağlık durumu ise henüz açıklanmadı.

Bu korkunç saldırıdan bir gün önce de yine Manhattan'da metro treninde bir adamın Asyalı bir kişiye saldırdığı, defalarca yumrukladığı ve bayılana kadar boğazını sıktığı TikTok videosunu 2 milyondan fazla kişi izlemişti. Metrodaki saldırıyı gerçekleştiren adam da hala aranmaya devam ediyor. Saldırının sebebi açıklanmasa da olayın son günlerde yükselen ırkçılık motivasyonlu saldırılardan olduğuna inanılıyor.

 

 

 

 

 

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