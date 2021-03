Polis her yerde onu arıyor: New York'un ortaya yerinde güpegündüz ırkçı saldırı!

ABD'de son yıllarda tırmanan ırkçı saldırılar dünya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle hayatını kaybetmesinden sonra tüm ülkeyi ve dünyayı ayağa kaldıran olaylar her geçen gün artarak büyüyor.

Özellikle koronavirüs salgının başlamasından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19'a 'Çin virüsü' adını vermesi ve dünyayı saran korkunç hastalıktan Asyalı insanları sorumlu tutmasından sonra yükselen şiddet olayları ülkede yaşayan Asyalı kişilere yönelik ırkçı saldırılara dönüştü.

İki hafta önce Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi ölmüş, hayatını kaybeden 8 kişiden 6’sının Asya kökenli olduğu belirlenmişti. ABD Başkanı Joe Biden FBI incelemesi bitene kadar saldırının ırkçılık sebepli olduğunu yönünde bir bağlantı kurmayacağını söyledi. Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Şüphesiz Trump yönetiminin ‘Çin Virüsü’ söylemi Asya kökenli Amerikalılara yönelik tehditleri arttırmıştır” denildi.

Dün New York'ta yaşanan saldırının ise Twitter'da yayınlanan ve infial yaratan görüntülerinden sonra Asyalı ABD vatandaşlarına yönelik bir ırkçı saldırı olduğu su götürmez bir gerçek olarak ortaya çıktı. Manhattan'da bir adam güpegündüz 65 yaşındaki bir kadına kaldırımda kendi halinde yürürken saldırıp yere düşürdü ve yerdeyken tekmeledi.

Manhattan'da olayın yaşandığı binanın önü

Kadına şiddet uygularken bir yandan da ırkçı ifadeler kullandığı hem güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hem de görgü tanıkları tarafından aktarılan adam New York polis teşkilatının nefret suçları birimi tarafından her yerde aranıyor.

NYPD says 65-year-old Asian American woman was walking to church this morning when suspect assaulted her and said “f*** you, you don’t belong here.” Happened in front of 360 W. 43rd St. 11:40am. Sources say building security guard not only failed to render her aid... 1/2 pic.twitter.com/ZLtQEHHJci