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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Polis her yerde arıyordu: Paha biçilemeyen tablolar bulundu!

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Polis her yerde arıyordu: Paha biçilemeyen tablolar bulundu!

Yunanistan'da yıllardır kayıp olan ve dünyanın en büyük ressamlarından olan Pablo Picasso'ya ait oldukları açıklanan tablonun bulunduğu açıklandı.

Yunanistan'da 2012'de Atina Ulusal Resim Galerisi'nden çalınan Pablo Picasso tablosunun bulunduğu bildirildi.

Atina Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tablosunu bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde bulunan bir vadi yatağına baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında bu iki eserin paketlenmiş şekilde bulunduğu kaydedilirken, olaya ilişkin 49 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve şüphelinin sorgu sırasında hırsızlık suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Polis her yerde arıyordu: Paha biçilemeyen tablolar bulundu

Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.

Tablolar, 9 Ocak 2012'de Ulusal Galeri'deki büyük tadilat başlamadan 1 gün önce çerçevelerinden alınarak çalınmışlardı. Picasso ve Mondrian’ın tablolarının yanı sıra bir İtalyan ressamın tablosunu da çalan hırsızlar 9 yıldır aranıyordu.

Polis her yerde arıyordu: Paha biçilemeyen tablolar bulundu

 

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