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Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı!

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#Abd#Polis#Kadına Şiddet
Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 10:08

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kenti, bir evin zeminine zincirlenmiş halde tutulan çaresiz bir kadının dramatik kurtuluşunu konuşuyor.

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Komşuların çığlık sesleri geldiğini bildirmesi ile olay yerine giden Louisville Metro polis memurları, eve kapı ve pencerelerden girmeye çalıştı ancak her yer içeriden barikatlarla kapatılmıştı.

POLİSLER GELDİĞİNDE ODANIN CAMINI KIRMAYI BAŞARDI

Tam bu sırada çaresiz kadın esir tutulduğu evin ikinci katındaki odanın camını kırdı ve kurtarma operasyonunu merakla izleyen komşulardan bir merdiven getirerek polise yardımcı oldu.

Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı

Louisville Metro Polis Departmanı LMPD'den alınan polis kamerası görüntülerinde memurların merdiven ile evin ikinci katına çıktığı ve kırık camın üzerinden geçerek odaya girdiği görülüyor.
Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı

Darmadağın ve pis bir yatak odasına giren polisler karşılarında gördükleri manzara karşısında şoke oldular. İsmi güvenlik gerekçeleri ile açıklanmayan kadının boynunda bir asma kilit vardı ve kilidin tuttuğu zincir vidalar ile zemine sabitlenmişti.

ZİNCİRİ BALTA İLE KOPARDILAR, KİLİDİ KESEREK AÇTILAR

Polisleri karşısında görünce gözyaşlarına boğulan çaresiz kadın, boynundaki kilidin anahtarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisini kaçıran kişinin onu sakladığını söyledi.
Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı

Evin dağınıklığı içinde bir balta bulan iki memur, kadını sakinleştirmeye çalışarak zinciri zeminden çıkardı ve kadının dışarı çıkmasına yardım etti. Olay yerine çağırılan itfaiyeciler de kadının boynundaki kilidi keserek açtı.

Tüm bu süreçte ağlamaya ve titremeye devam eden kadın acil servis tarafından tedavi altına alındı.
Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı

ÇOCUĞUNUN BABASI ÇIKTI

LMPD kadının kurtarılmasından iki gün sonra 36 yaşındaki Moises May isimli şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Polis raporlarına göre odaya kilitlediği kadından bir çocuğu olan May adam kaçırma, birini kasıtlı olarak tehlikeye atma, terör tehdidi ve taciz suçlamaları ile karşı karşıya.
Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı

AYRILIĞI HAZMEDEMEMİŞ

Kadının kurtarılma görüntüleri bugün ABD basınında büyük yankı uyandırdı.

NewYorkPost gazetesinde yer alan habere göre kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen May, eve eşyalarını almak için gelen kadını tuzağa düşürdü ve zincire bağladı.

Haberde May'in, kadını yere zincirledikten ve yardım çağırmaması için cep telefonunu aldığı ve kadına şiddet uyguladığı belirtildi.

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#Abd#Polis#Kadına Şiddet

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