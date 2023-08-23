Polis gördüklerine inanamadı: Zincirle beton zemine sabitlenmişti, boynunda asma bir kilit vardı!

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Komşuların çığlık sesleri geldiğini bildirmesi ile olay yerine giden Louisville Metro polis memurları, eve kapı ve pencerelerden girmeye çalıştı ancak her yer içeriden barikatlarla kapatılmıştı.



POLİSLER GELDİĞİNDE ODANIN CAMINI KIRMAYI BAŞARDI



Tam bu sırada çaresiz kadın esir tutulduğu evin ikinci katındaki odanın camını kırdı ve kurtarma operasyonunu merakla izleyen komşulardan bir merdiven getirerek polise yardımcı oldu.

