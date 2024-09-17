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Polis evini bastı: Odasından cephanelik çıktı... Henüz 11 yaşında

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#Orta Okul#Çocuk#Silah
Polis evini bastı: Odasından cephanelik çıktı... Henüz 11 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 13:53

Arkadaşlarının ihbarı üzerine evini polis basan 11 yaşındaki çocuğun odasından "ölüm listesi" ve silah koleksiyonu çıktı. Gözaltına alınan orta okul öğrencisi, ifadesinde "şaka yaptım" dedi.

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan orta okul öğrencisinin, "öldürülecekler listesi" ve evinde sakladığı silah koleksiyonu ortaya çıktı.

11 yaşındaki Carlo Dorelli'nin arkadaşları, görüntülü görüşme sırasında silah koleksiyonunu ve "öldürülecekler listesini" göstermesi üzerine Dorelli'yi polise şikayet etti.

İhbar üzerine polis, sosyal medya platformu Facebook'ta yaptığı paylaşım ile öldürmek istediği kişilerin listesini yazan Dorelli'nin evini bastı.

Polis evini bastı: Odasından cephanelik çıktı... Henüz 11 yaşında

Silver Sands Ortaokulu'na ve Creekside Ortaokulu'na ve saldırı düzenleme tehdidinde bulunan Dorelli'nin odasında, kılıç, bıçak, ninja yıldızlarının yanı sıra airsoft tüfekleri ve mühimmatı ele geçirildi.

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Polis ayrıca Dorelli'nin odasında, yanlarında bıçak izleri olduğu anlaşılan birkaç ismin yazılı olduğu bir kağıt buldu.

"HEPSİ ŞAKAYDI"

Toplu katliam tehdidinde bulunmakla suçlanan Dorelli, gözaltında verdiği ifadede "Hepsi şakaydı. Şaka yaptım" dedi.

Dorelli, airsoft tüfek koleksiyonunu ve kesici aletleri gösterdiğini itiraf etti. Ancak tüfeklerin gerçek mi yoksa sahte mi olup olmadığını söylediğini hatırlamadığını belirtti.

Görüntülü görüşme sırasında arkadaşlarının "öldürülecekler listesi"ndeki kişileri nasıl öldüreceğini tartıştıklarını söyleyen Dorelli, listedeki kişilere zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını vurguladı.

Gözaltına alınan Dorelli, Adalet Bakanlığı'na bağlı Aile Çocuk Merkezi'ne götürüldü.

Polis evini bastı: Odasından cephanelik çıktı... Henüz 11 yaşında

Okul yetkilileri, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir ve bu durum, okullarımızda uygulanan güvenlik önlemlerinin nasıl etkili olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Okul yetkilileri "Şüpheli bir şey duyduklarında seslerini yükselten ve ihbarda bulunan öğrencilere teşekkür ederiz" ifadesinde bulunurken polis, sahte ihbarların ciddiyetle ele alınacağını ve suçluların sorumlu tutulacağını vurguladı.

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Polis şefi, daha önce başka bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bir gecede 54 sahte ihbar aldıklarını ve çocukların bu durumun komik olmadığını bilmeleri gerektiğinin altını çizdi.

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#Orta Okul#Çocuk#Silah

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