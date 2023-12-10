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Polis ciddi suçlarda kullanacak: Yapay zekaya AB kriteri

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#Avrupa Birliği#Yapay Zekaya#Polis
Polis ciddi suçlarda kullanacak: Yapay zekaya AB kriteri
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 07:00

Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık 37 saat süren zorlu görüşmelerin ardından yapay zekânın kötüye kullanımını önlemek için “dünyanın ilk kapsamlı yapay zekâ yasasını” kabul etti.

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AVRUPA Komisyonu’nda 2 gün süren “yapay zekâ yasası” görüşmeleri dün “tarihi” olarak nitelendirilen anlaşmayla sonuçlandı. Avrupa Birliği milletvekilleri dünyanın ilk büyük kapsamlı yapay zekâ yasalarından birini kabul eden bir anlaşmaya vardı. “Yapay Zekâ Yasası” olarak adlandırılan dönüm noktası niteliğindeki mevzuat, hızla gelişen teknolojiyle ilişkili riskleri ele alıyor. Yasayla “insanların güvenliğine, geçim kaynaklarına ve haklarına açık bir tehdit oluşturduğu düşünülen” zararlı yapay zekâ uygulamalarını yasaklanıyor.

ŞİKÂYET HAKKI OLACAK

Yapay zekânın olası tehlikelerine  ilişkin korkuların arttığı bir dönemde gelen yasayla ilk kez bir “kural kitapçığı” belirlenmiş oldu. Yasaya göre ChatGPT gibi sohbet robotları veya görüntü, ses veya video içeriği üreten teknolojiler “şeffaflık yükümlülüklerine” tabi olacak. Kişilerin teknolojinin kötüye kullanımıyla ilgili şikâyette bulunma hakları olacak ve ihlal tespit edilirse para cezası uygulanabilecek. Ayrıca yapay zekâ kolluk kuvvetli tarafından büyük suçlar dışında kullanılmayacak. Polis yalnızca insan ticareti, cinsel suç mağdurlarının tespiti, terör, cinayet ve silahlı soygun gibi ciddi suçlara karışan şüphelilerin biyometrik gözetimi için bu teknolojiden yararlanabilecek.

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Polis ciddi suçlarda kullanacak: Yapay zekaya AB kriteri

2025’TE UYGULANACAK

Avrupa Komisyonu’ndan geçen yüzlerce sayfalık yasa metni, tekrar düzenlenerek Avrupa Parlamentosu’na gönderilecek. Parlamentonun metni 2024’te oylaması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ise 2025 yılını bulacak.

 

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#Avrupa Birliği#Yapay Zekaya#Polis

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