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Polis baskınında ortaya çıktı... Çocuk tacizcisinin 'Nazi koleksiyonu' dünyanın kanını dondurdu!

#Brezilya#Nazi#Pedofil
Polis baskınında ortaya çıktı... Çocuk tacizcisinin Nazi koleksiyonu dünyanın kanını dondurdu

Brezilya'da polisin bir çocuk tacizi şüphelisinin evine yaptığı baskın adeta dünyanın kanını donduran bir gerçeği ortaya çıkardı. Adamın evinden değeri 3,5 milyon doları aşkın Nazi döneminden kalma eşya bulundu.

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Nazi amblemleri, üniformaları, bayrakları ve Adolf Hitler'in resimleri... Yetmezmiş gibi birçok silah, tüfek ve mühimmat. Üstelik hepsi de Nazi döneminden kalma!

Bu inanılmaz 'Nazi koleksiyonu' Brezilya polisinin Rio de Janeiro'da yaptığı bir baskında karşılaştıkları manzaradan. Dünyayı şoka uğratan bu 3,5 milyon dolar değerinde olduğu düşünülen koleksiyonu evinde saklayan kişi ise bir çocuk tacizcisi.

58 yaşındaki Aylson Proenca Doyle Linhares, hafta başında komşularının yaptığı ihbar sonucu tutuklandı. Komşuları Linhares'i 12 yaşındaki oğullarını taciz etmekle suçluyordu.

Polis baskınında ortaya çıktı... Çocuk tacizcisinin Nazi koleksiyonu dünyanın kanını dondurdu

Polis tarafından evine baskın yapılan adamın sahip olduğu eşyaları görünce herkes büyük bir şok yaşadı. Maddi değeri çok yüksek olan bu eşyaların neredeyse tamamı Nazi döneminden kalma orijinal üniformalar, silahlar ve hatıra parçalardı.

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Reuters'ta yer alan habere göre koleksiyon bine yakın parçadan oluşuyor.

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Polis baskınında ortaya çıktı... Çocuk tacizcisinin Nazi koleksiyonu dünyanın kanını dondurdu

Bu akılalmaz keşfin ardından Linhares, silah bulundurma, ırkçılık ve pedofili suçlamasıyla tutuklandı. Polisin yaptığı açıklama göre adamın evinde reşit olmayan çocuklara ait fotoğraflar da bulundu. Linhares apartmanındaki diğer çocukları taciz etmekle de suçlanıyor.

Zanlının bilgisayarında da reşit olmayan çocukların fotoğrafları bulundu.

Olayı soruşturan ekibin başındaki polis dedektifi konuyla ilgili olarak "Oldukça zeki ve kendini iyi ifade ediyor. Ancak bir Nazi soykırımı inkarcısı, homofobik, pedofil ve eşcinselleri avladığını söylüyor. Ben bir doktor değilim ama bu adamın oldukça tehlikeli bir psikopat olduğundan eminim.“ açıklamasını yaptı.

Polis baskınında ortaya çıktı... Çocuk tacizcisinin Nazi koleksiyonu dünyanın kanını dondurdu

Linhares'in oldukça zengin bir aileden geldiği ve edindiği mirasın tamamını bu 'Nazi koleksiyonunu'nu oluşturmak için harcadığı düşünülüyor.

Polis adamın Nazi sempatizanı olduğu bilinen aşırı sağcı gruplarla olan ilişkisini araştırmaya başladı.

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#Brezilya#Nazi#Pedofil