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Polemiğe Biden da katıldı: Trump seçmenlerine ‘çöp’ dedi

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#Biden#Trump#Seçmen
Polemiğe Biden da katıldı: Trump seçmenlerine ‘çöp’ dedi
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 07:00

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın pazar günü New York’ta düzenlediği mitingde sahneye çıkan komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya “yüzen çöp adası” demesinin yankıları devam ediyor.

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Hinchcliffe’in Porto Rikolulara hakaretine tepki gösteren Demokrat ABD Başkanı Joe Biden’ın Trump seçmenlerine “çöp” demesi büyük tepki çekti. Komedyen Hinchcliffe, “Şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko” şeklinde “şaka” yapmıştı.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Biden’ın bu ifadelere “Benim gördüğüm tek çöp onun (Trump’ın) destekçileri” karşılık vermesi ülke gündemine oturdu. Beyaz Saray, zararı en aza indirgemek amacıyla Biden’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Başkan’ın aslında “Gördüğüm tek çöp, onun destekçilerinin Latinleri şeytanlaştırmasının vicdansızca ve Amerikan ahlakına aykırı olması” dediği iddia edildi. Başkan Biden da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “çöp” ifadesiyle Trump’ın mitinginde sarf edilen sözleri kastettiğini açıkladı. Biden, “Latinleri şeytanlaştırması anlamsızdır. Tüm söylemek istediğim buydu” ifadelerini kullandı. Ancak Biden’ın gafı, Kamala Harris’in büyük Washington mitingini gölgede bıraktı. Trump kampanyası da olaya yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada “Bunu kıvırmanın bir yolu yok: Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump’tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da hor görüyorlar” ifadeleri kullanıldı. 

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#Biden#Trump#Seçmen

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