Podyumdan cepheye... Ukraynalı güzellik kraliçesi savaşta yaşadıklarını tek tek anlattı

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Dünya, 2012 yılında Ukrayna Kraliçesi ve Dünya Güzeli finalisti olan Evgenia Prokopenko'yu konuşuyor.

Ülkesinde aylardır süren savaşa kayıtsız kalmayan eski güzellik kraliçesi parıltılı hayatını geri bırakarak orduya katıldı.

İngiliz Daily Star gazetesi 35 yaşındaki Evgenia'nın hikayesini sayfalarına taşıdı.

Evgenia altı ay önce ailesine ve sevdiklerine veda etti ve Putin'in güçleriyle savaşan Ukraynalı askerlere yardım etmek için sağlık görevlisi olarak siperlere gitti.

Gazetenin sorularını yanıtlayan Evgenia son 6 ayda iki zıt hayat yaşadığının altını çizdi ve şunları söyledi;

'Sivil hayatta tamamen farklı şeylerle uğraşıyordum. Kendi işim vardı, orada 'üniformam' topuklu ayakkabı ve bir iş elbisesiydi. Savaşta ise askeri elbise ve bere.'

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Gazete Evgenia'nın silah arkadaşlarının geçtiğimiz günlerde kilit kent İzyum'u Rus güçlerinden geri aldığını yazdı.

6 ay önce bugün yaşadıklarını yaşayacağına asla inanmayacağının altını çizen 35 yaşındaki kadın, 'Burada cephede sağlık görevlisiyim. Yaralıları savaş alanlarından tahliye ediyorum. İlk yardım sağlıyoruz' dedi.

Ukraynalı kadınlarımızın kendinden emin ve güçlü olduklarını göstermek istediklerinin altını çizen Evgenia, hayat kurtarmak için ön cephelere gitmekten çekinmediğini de sözlerine ekledi.

Akıcı Rusça konuşabildiğini belirten eski güzellik kraliçesi, 'Onun için bir sözüm yok, çünkü Putin ile konuşmamız değil harekete geçmemiz gerekiyor. Onun için sadece bir kurşunum var' ifadelerini kullandı.

UKRAYNA KAYIPLARINI İLK DEFA AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny savaşta ölen asker sayısını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Zaluzhny Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Ukrayna daha önce askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.