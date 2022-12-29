Ukrayna'da peş peşe saldırılar! Rusya tarafından 120’den fazla füze atıldı

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Ukraynalı yetkililer, bugün Rusya ordusunun farklı bölgeleri toplam 120 füzeyle hedef aldığını belirtti. Patlamalarda 3 kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürülen füze parçaları nedeniyle hasar gördüğü öğrenildi.
Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, “Kritik altyapıyı yok etmek ve toplu halde sivilleri öldürmek için Rusya tarafından Ukrayna üzerine 120’den fazla füze atıldı” dedi.
Podolyak, paylaşımının devamında Rusya’nın ‘barış müzakeresi’ kapsamında yaptığı açıklamaları alaycı bir dille eleştirdi. Podolyak, “Barışçıl bir çözüm, Rusya Federasyonu için güvenlik garantileri hakkında daha fazla teklif bekliyoruz” dedi.
UKRAYNALI VALİLERDEN AÇIKLAMALAR
Öte yandan Ukrayna’nın Odessa ve Kiev kentlerinin valilerinden füze saldırılarına ilişkin açıklamalar geldi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, hava saldırısı sirenlerinin çaldığını, hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.
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