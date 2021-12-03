Playboy’da ikinci oldu

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Bir zamanlar şov dünyasından isimlerin en başta geldiği Playboy Dergisi’nin ‘Yılın Erkeği’ seçimlerine yine korona salgını damgasını vurdu. Kamu araştırma kurumu Norstat tarafından derginin okuyucuları arasında yapılan ankete göre geçen yıl olduğu gibi yine Berlinli ünlü virolog Christian Drosten (49) birinci geldi. Yüzde 23.6 oranında katılımcıdan onay alan Berlin Charite Kliniği Profesörü Drosten’in ardından, ikinci sırada ise yüzde 23.3 ile BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin (56) yer aldı.

BAŞBAKAN DA LİSTEDE

Playboy dergisinin ikinci kategoride sorduğu ‘En etkili erkek’ kim sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu gelecekteki Almanya Başbakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’un (63) adını verdi.