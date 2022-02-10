Plastik çöp krizi için son şans

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Raporda yüzde 60’ı tek kullanımlık olmak üzere her yıl 19 ila 23 milyon ton plastiğin denizlere atıldığı belirtildi.

50 KAT ARTACAK

Rapora göre bu oran 2050 yılına kadar dört kat artacak. Bu durum 2100 yılına kadar denizlerdeki mikroplastik oranında 50 kat artış yaşanmasına neden olabilir. Raporu ‘Plastik çöp krizini çözmek için son şans’ notuyla paylaşan WWF, tüm ülkeleri ortak bir sözleşme imzalamaya çağırdı. Çağrıda, “Bu tehdit, dünya liderlerinin, şubat sonunda düzenlenecek BM Çevre Asamblesi’nde denizlerdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte yeni bir BM Sözleşmesi’ni kabul etmesi ile önlenebilir” denildi.