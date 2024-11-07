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Plajlar kapatılmıştı: Zehirli topların gizemi çözüldü

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#Avustralya#Top#Plaj
Plajlar kapatılmıştı: Zehirli topların gizemi çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 13:05

Avustralya’nın başkenti Sidney’deki Coogee plajı, kaynağı bilinmeyen katran topları nedeniyle Ekim ayında kapatıldı. Merak uyandıran topları inceleyen bilim insanları, sonuçları açıklayarak gizemi ortadan kaldırdı.

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Bilim insanları, Avustralya’nın başkenti Sidney’de plajlarda ortaya çıkan ve kapatılmasına neden olan ‘katran toplarının’ petrol, insan dışkısı ve diğer maddelerin karışımı olduğunu duyurdu.

Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Randwick banliyösünün belediye meclisi, kaynağı bilinmeyen ‘gizemli’ katran topları nedeniyle yerel Coogee plajını Ekim ayında kapattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Sydney'deki Kuji Plajı, Randwick Kent Konseyi cankurtaranlarının bu öğleden sonra, 15 Ekim'de kaynağı bilinmeyen top şeklindeki maddeleri keşfetmelerinin ardından özel bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.

Belediye çevre görevlileri, plajdan örnekler topladı ve test için gönderdi. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonrasında katran toplarının petrol, insan dışkısı, kimyasal artıklar ve diğer zararlı maddelerin karışımı olarak ortaya çıktığını belirtti.

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#Avustralya#Top#Plaj

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