Plajda seks yapan çift kurtuldu

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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nin Dubai emirliğinde geçtiğimiz yaz halk plajında birbirlerine sarılıp öpüştükleri gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edilen İngiliz çift bir ay sonra serbest bırakıldı.

Michelle Palmer ve Vince Acors adlı İngilizler, 170 sterlin (yaklaşık 500 YTL) para cezası ödeyip sınır dışı edilecekler. Plajda seks yaptıkları suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan çift, bu suçtan değil de umuma açık yerde öpüşmek, sarılmak ve lisans olmadığı halde alkollü içki içmekten mahkum olmuştu.

Aylardır hukuk mücadelesi veren İngiliz çift tahliye sevinci yaşarken, ülkelerine ne zaman dönecekleri ise şimdilik belli değil. Belli olan ise Dubai’de yayınevi yöneticisi olarak çalışan Palmer’ın dava nedeniyle işini kaybetmesi.