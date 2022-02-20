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Plajda korku dolu anlar... Miami sahiline helikopter düÅŸtü: 2 yaralÄ±

#ABD#Helikopter KazasÄ±#Dünya

Miami sahili yakÄ±nÄ±na bir helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.

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ABD'nin Miami kenti korku dolu anlara sahne oldu.

Miami HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi'ne (FAA) gÃ¶re, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sÄ±ralarÄ±nda Miami sahiline yakÄ±n bir mesafede denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kaza anÄ± saniye saniye kameralara takÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kÄ±sa sÃ¼rede sosyal medyada viral oldu.

Plajda korku dolu anlar... Miami sahiline helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 yaralÄ±

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Kaza anÄ±na ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde helikopter okyanusta yÃ¼zen kiÅŸilere sadece birkaÃ§ metre meksefede sulara Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Kaza sonrasÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri plajÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapattÄ±.

Miami Sahil GÃ¼venlik yetkilileri yaralÄ±larÄ±n hastaneye sevk edildiÄŸini ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu bildirdi.

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Plajda korku dolu anlar... Miami sahiline helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼: 2 yaralÄ±

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Miami Ulusal UlaÅŸtÄ±rma GÃ¼venliÄŸi Kurulu olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyururdu.

Federal HavacÄ±lÄ±k Kurumu'nun da (FAA= kendi soruÅŸturmasÄ±nÄ± baÅŸlatmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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