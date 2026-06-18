Plajda dronla şezlong avı

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Yunanistan sahillerinde bu yaz yalnızca tatilciler değil, dronlar da dolaşacak. Hükümet, plajları işgal ederek kiraladıkları alanların dışına taşan şezlong ve güneşliklerle haksız kazanç elde eden işletmelere karşı teknoloji destekli denetim başlatıyor. Yunanistan Turizm Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen uygulamada dronlar, uydu görüntüleri ve yapay zekâ destekli sistemlerle yapılacak kontrollerde kuralları ihlal eden işletmelere binlerce Euro ceza kesilecek.

CEP’TEN İHBAR EDİLECEK

Denetimler özellikle Türk vatandaşlarınında yoğun ilgi gösterdiği adalar ile turistik kıyılarda sıklaştırılacak. Dronlar ve uydu görüntüleri sayesinde işletmelerin sözleşmelerinde belirtilen alanları aşıp aşmadığı kontrol edilecek. Yetkililer, vatandaşların da cep telefonları üzerinden ihbarda bulunabileceğini açıkladı. Şikâyetler doğrudan dijital sisteme aktarılacak ve denetim ekiplerine yönlendirilecek.

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60 BİN EURO CEZA

Son yıllarda birçok Yunan adasında özel işletmelerin plajları fiilen işgal ettiği yönündeki şikâyetler büyük tepki çekti. Özellikle Mikonos, Paros, Santorini ve Girit’te vatandaş hareketleri, sahillerin halka ait olduğunu savunarak protestolar düzenlendi. Hükümet, yeni sistemle birlikte plajların kamusal kullanımını korumayı ve işgallerin önüne geçmeyi hedefliyor. Kuralları ihlal eden işletmelere, 60 bin Euro’ya varan para cezalarının yanı sıra, kira sözleşmelerinin iptali ve faaliyet durdurma yaptırımları da uygulanabilecek. Yetkililer, bu yaz denetimlerin önceki yıllara göre çok daha sıkı olacağı mesajını verdi.