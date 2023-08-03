Plaja vuran varilin içinde bulunan cansız bedenin sahibi rap sanatçısı çıktı!

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Malibu Lagoon Eyalet Plajı'nda karaya vuran plastik bir varilin kapağını açan cankurtaran gözlerine inanamadı. Varilin içinde çıplak halde yatan bir adamın cansız bedeni vardı...

AĞIRLIĞINDAN ŞÜPHELENİP KAPAĞINI AÇTI

Pazartesi sabahı saat 10 civarında bulduğu varilin ağırlığından şüphelenen ve bu nedenle açıp içini kontrol eden cankurtaran hemen güvenlik güçleri ile iletişime geçti.



LA County Şerifi Hugo Reynaga varilin kıyıya nasıl geldiğinin belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini duyururken, LA County adli tabibi varilin içindeki cansız bedenin 32 yaşındaki rap sanatçısı Javonnta Murphy'e ait olduğunu duyurdu.

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Adli Tıp, Murphy'nin cansız bedeninin varilde ne kadar süre kaldığını ya da ölüm nedenini henüz açıklamadı.



Sık sık arabasında kendi yazdığı şarkıları söylediği videoları paylaşan yerel rap sanatçısının ölümü sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Hayranları Murphy'nin son paylaşımının altında yüzlerce yorum paylaşarak taziye dileklerini iletti:

"Huzur içinde yat genç adam. Seni tanımıyorum ama ölmeyi hak etmedin."

“Huzur içinde yat… Başına gelenleri hak etmedin. Seni tanımıyordum ama kimsenin bunu hak etmediğini biliyorum.”



İLK TEMİZLİK İŞÇİSİ BULMUŞ ANCAK İÇİNİ KONTROL ETMEMİŞ

Soruşturmaya yakın bir kaynak Los Angeles Times'a verdiği demeçte, şüpheli varilin aslında Pazar günü bir temizlik işçisi tarafından denizde bulunduğunu ve plaja çekildiğini söyledi.



Temizlik işçisinin varilin içinde ne olduğuna bakmadığını belirten kaynak, cankurtaranın da ağırlıktan şüphelenerek varili kontrol ettiğini söyledi.

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Eski Malibu Belediye Başkanı Jefferson Wagner korkunç olay sonrası yaptığı açıklamada varili ilk gördüğünde bunun zehirli bir atık kutusu olduğunu düşündüğünü belirterek, "Malibu'da böyle şeyler olmaz. Varilin içinde bir ceset... Bu durum gerçekten üzücü" dedi.