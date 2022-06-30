Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

PKK’ya yakın İsveçli vekil: Kara bir gün

#NATO#İsveç#PKK
PKK’ya yakın İsveçli vekil: Kara bir gün

NATO’ya üye olmak için Türkiye’nin taleplerini kabul eden İsveç’te gündem bir kez daha terör örgütü PKK yanlısı Amineh Kakabaveh.

Haberin Devamı

Yapılan anlaşmayı ‘kara gün’ olarak nitelendiren Kakabaveh, İsveç hükümetini tehdit etti. “Kürtlerin kurban edildiğini” öne süren Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yi hedef aldı. Kakabaveh, “Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde’yi Dışişleri Komitesi’ne çağırırlar” ifadesini kullandı. Eylülde seçimlere hazırlanan ülkede azınlık hükümeti, Amineh Kakabaveh’in tek oy desteği ile iktidarını sürdürüyor. Kakabaveh, Türkiye üzerinden 1990’larda İsveç’e göç etmiş. Gençlikten kalma peşmerge üniformalı, Kalaşnikoflu fotoları bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#İsveç#PKK

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Süper Ligde bir ilk Böylesi daha önce yaşanmadı...

Süper Lig'de bir ilk! Böylesi daha önce yaşanmadı...

#Süper Lig
Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu

Çocuklarını arabada unutup ölümlerine neden oluyorlar... İhmal mi bir hafıza sorunu mu?

#Bebek Ölümleri
Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

Madrid zirvesi dünya basınında... Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor

#NATO