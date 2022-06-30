PKK’ya yakın İsveçli vekil: Kara bir gün

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Yapılan anlaşmayı ‘kara gün’ olarak nitelendiren Kakabaveh, İsveç hükümetini tehdit etti. “Kürtlerin kurban edildiğini” öne süren Amineh Kakabaveh, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’yi hedef aldı. Kakabaveh, “Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde’yi Dışişleri Komitesi’ne çağırırlar” ifadesini kullandı. Eylülde seçimlere hazırlanan ülkede azınlık hükümeti, Amineh Kakabaveh’in tek oy desteği ile iktidarını sürdürüyor. Kakabaveh, Türkiye üzerinden 1990’larda İsveç’e göç etmiş. Gençlikten kalma peşmerge üniformalı, Kalaşnikoflu fotoları bulunuyor.