PKK’ya canlı kalkan olacaklardı

TERÖR örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Hamburg Senatosu Sol Parti Meclis Grubu Eşbaşkanı Cansu Özdemir, 19 kişilik grupla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e giderken Düsseldorf Havalimanı’nda engellendi. Kimliklerine el konulan grup, 2 saat güvenlik kontrolünde bekletildi. Grupta yer alan 15 kişinin seyahatine izin verilmedi. Polis, Özdemir’in milletvekili olduğunu beyan etmediğini, bunun kontrol sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Bild gazetesinin polisin seyahat yasağıyla ilgili raporuna dayandırdığı haberinde, Erbil’e gidecek grubun PKK’ya yakın Kürt dernekleriyle bağlantılı olduğu, Türk güvenlik güçlerine karşı ‘canlı kalkan’ olmak için başlatılan kampanya kapsamında yola çıktıkları belirtildi. Grubun Kuzey Irak’tan savaş bölgelerine geçecekleri ifade edilirken, gençlerin bu yöntemle PKK’ya kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

İLİŞKİLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLER

Almanya’nın etkili gazetelerinden Die Welt’in haberinde de, PKK’nın Almanya’da terör örgütü listesinde yer aldığı vurgulanarak “Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması NATO üyesi Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir” denildi.

HEYETTEN 3 KİŞİ ERBİL’DE TUTUKLANDI

ALMAN Polisi, 19 kişilik grupta Alman, Türk ve İsviçre vatandaşlarının yanı sıra Hamburg’dan bir eyalet milletvekilinin bulunduğunu bildirdi. Polis açıklamasında, “Yapılan sorgulama ve kontroller sonrasında 15 kişinin 1 ay boyunca Irak’a seyahati yasaklanmıştır. Dört kişinin ise seyahatine izin verilmiştir” denildi. Öte yandan Alman Gazeteciler Birliği, Almanya’dan IKBY’nin başkenti Erbil’e gelen üç gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilerin Düsseldorf’tan seyahatine izin verilen 4 kişi arasında olduğu ve “gözaltıların Alman makamları ile koordineli bir eylemin parçası olduğu” iddia edildi.

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