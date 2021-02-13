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Dünya
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK’lının talebine AB’den ret

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PKK’lının talebine AB’den ret
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Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB’nin “teröristler listesinde” bulunan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Şanlı Dalokay’ın, “mal varlıklarının dondurulmasından dolayı zarara uğradığı” gerekçesiyle zararının AB Konseyi tarafından ödenmesi talebini reddetti.

Lüksemburg Mahkemesi, 10 Şubat 2021 tarihli kararında Dalokay’ın taleplerini kabul etmediğini bildirdi. Mahkeme masraflarının da Dalokay tarafından ödenmesine karar verildi.

PKK’nın finans işlerinden sorumlu Dalokay, AB Konseyi’nin mal varlıklarının dondurulmasını gerektiren kararı nedeniyle uğradığı maddi zararları Konseyin karşılamasını talep ediyordu.

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