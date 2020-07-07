PKK'dan Tel Abyad'da hain saldırı! 3’ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad kentinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi. Çevrede büyük tahribata yol açan patlamada 15 sivil yaralanırken yaralıların 6’sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgedeki polis ekipleri çevrede güvenlik alarak saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.