PKK'dan Tel Abyad'da hain saldırı! 3’ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kent merkezinde meydana gelen saldırıda 3’ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil ise yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad kentinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi. Çevrede büyük tahribata yol açan patlamada 15 sivil yaralanırken yaralıların 6’sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgedeki polis ekipleri çevrede güvenlik alarak saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.
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