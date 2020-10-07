PKK’dan sonra Rum general!

Korgeneral Apostolos Pervolarakis’in Ermeni milisleri, PKK/YPG mensupları ve farklı ülkelerden paralı askerlerden oluşan bir grubu bir aydır eğittiği belirlendi. Eğitimlerini tamamlayan grubun Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ’a sevk edildiği, Pervolarakis’in de grubun sevk ve idaresinde rol aldığı öne sürüldü. Ermenistan’ın, yaklaşık 300 PKK’lıyı Karabağ’a taşıdığı tespit edilmişti.