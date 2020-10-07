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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK’dan sonra Rum general!

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
PKK’dan sonra Rum general!
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Ermenistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) komutan düzeyinde destek aldığı ortaya çıktı.

Korgeneral Apostolos Pervolarakis’in Ermeni milisleri, PKK/YPG mensupları ve farklı ülkelerden paralı askerlerden oluşan bir grubu bir aydır eğittiği belirlendi. Eğitimlerini tamamlayan grubun Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ’a sevk edildiği, Pervolarakis’in de grubun sevk ve idaresinde rol aldığı öne sürüldü. Ermenistan’ın, yaklaşık 300 PKK’lıyı Karabağ’a taşıdığı tespit edilmişti.

 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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