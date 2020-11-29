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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK’dan Ermenistan itirafı: Dağlık Karabağ’da Ermenistan için savaştık

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
PKK’dan Ermenistan itirafı: Dağlık Karabağ’da Ermenistan için savaştık
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Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri, Dağlık Karabağ’da Ermenistan saflarında Azerbaycan’a karşı savaştıklarını itiraf etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu. “Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz” diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan’a karşı savaştığını ifade etti.

ÇÖZÜLMELER VAR

Bu itirafla teröristlerin Dağlık Karabağ’da, Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Güvenlik kaynakları, TSK’nın operasyonları nedeniyle örgütten kaçışların arttığını, örgütte çözülmelerin yaşandığını belirtti. Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak’ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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