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PKK/YPG’den HTŞ’ye: ‘Diyaloğa hazırız’

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#PKK#HTŞ#Diyalog
PKK/YPG’den HTŞ’ye: ‘Diyaloğa hazırız’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin eski liderlerinden Salih Müslim, Suriye’de barış ve ortak yaşam için Heyet Tahrir eş-Şam ile diyaloğa hazır oldukları mesajı verdi.

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Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalına konuşan Müslim, yapıcı bir sürecin Suriye’nin geleceğini şekillendireceğini söyleyerek “HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusu’ndan daha disiplinli ve uzlaşmacılar. Onlar da Suriyeli. Suriye’nin çeşitliliğini desteklemeliler. Suriye’de bir arada yaşama geleceğini inşa etmek için HTŞ ile diyaloğa hazırız” ifadelerini kullandı.

‘HTŞ İLE SAVAŞ KARARIMIZ YOK’

PKK’nın ana unsur olduğu ABD destekli SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi de düzenlediği basın toplantısında “HTŞ ile savaşma kararımız yok. Onların icraatlarına bakacağız” dedi. Muhaliflerin Suriye Milli Ordusu, Suriye’de Fırat’ın doğusunda kalan PKK kontrolündeki Menbiç’in geri alması için kuşatmayı sürdürürken Abdi, Türkiye ile sorunları diyalog yoluyla çözmek istediklerini, koalisyon güçlerinin tansiyonun düşmesi için girişimleri olduğunu öne sürdü.

 

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#PKK#HTŞ#Diyalog

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