‘PKK/YPG, DEAŞ’a zemin hazırlıyor’
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, “Suriyeli sivillere ve ülkenin birliğine gerçek bir tehdit oluşturan” terör örgütü PKK/YPG’nin, elindeki DEAŞ mensubu teröristleri serbest bırakarak, DEAŞ’ın yeniden dirilişine zemin hazırladığını söyledi.
Konsey üyelerine, “Bazı üye devletler ‘iyi terörist’ diye bir şey olmadığını ne zaman öğrenecek” diye soran Sinirlioğlu, “Suriye teröristler için güvenli bir sığınak olarak kaldığı sürece kalıcı barış olamaz... Suriye’de olanlar, BM’nin temsil ettiği her şeye karşı işlenen bir suçtur” ifadesini kullandı.
Bu arada BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda Türkiye’nin önemini anladıklarını ve takdir ettiklerini” ifade etti.
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