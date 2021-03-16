‘PKK/YPG, DEAŞ’a zemin hazırlıyor’

Konsey üyelerine, “Bazı üye devletler ‘iyi terörist’ diye bir şey olmadığını ne zaman öğrenecek” diye soran Sinirlioğlu, “Suriye teröristler için güvenli bir sığınak olarak kaldığı sürece kalıcı barış olamaz... Suriye’de olanlar, BM’nin temsil ettiği her şeye karşı işlenen bir suçtur” ifadesini kullandı.

Bu arada BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma konusunda Türkiye’nin önemini anladıklarını ve takdir ettiklerini” ifade etti.

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