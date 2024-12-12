PKK/YPG, ABD SİHA’sını düşürdü

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ABD’ye ait MQ-9 Reaper SİHA, önceki gün Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG tarafından düşürüldü. Pentagon, bir Amerikan MQ-9 Reaper SİHA’sının Suriye’de düştüğünü Hürriyet’e doğrularken; CNN International ise bu Amerikan SİHA’sının YPG/PKK terör örgütü tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

CNN’in haberine göre Amerikalı yetkililer, terör örgütünün “yanlışlıkla” ABD SİHA’sını vurduğunu, aslında Türk SİHA’sı olduğunu düşündüklerini bildirdi. Hürriyet, Pentagon’a YPG/PKK’nın elinde hava aracı düşürme kabiliyeti olup olmadığını sordu ancak Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, soruya yanıt vermekten kaçındı.