PKK yanlısı İsveçli vekilden flaş NATO çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği İsveçli vekil Emine Kakabaveh İngiliz basınına konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen ve buna karşılık taleplerde bulunan Kakabaveh üstü kapalı tehditlerine devam etti.

Daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil kritik NATO zirvesine saatler kala Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi.

The Times'a konuşan Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim' dedi.

İsveç'te pek çok kişinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını iddia eden PKK yanlısı vekil sözlerine şöyle devam etti;

'İsveç’in Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışmasını görmek çok garip.'

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RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu.

Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI EN ÖNEMLİ BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi, İspanya’nın başkenti Madrid’de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye burada gerçekleştirilecek dörtlü zirvede, NATO'ya katılmak isteyen İskandinav ülkelerine taleplerini bir kez daha iletecek.

Madrid Zirvesi, kayıtlara NATO açısından Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana en kritik zirvelerden biri olarak geçecek.

İttifak açısından dönüştürücü olma potansiyeli taşıyan zirvede önemli kararlar alınacak, güçlü mesajlar verilecek.

RUS TEHDİDİ: Bir dönem Rusya için ‘stratejik ortak’ vurgusunu kullanan NATO, yeni Stratejik Konsept’te bu ülkeyi, ‘güvenlik açısından en belirgin ve doğrudan tehdit’ olarak nitelendirecek.

ÇİN VURGUSU: Stratejik Konsept’te ilk kez Çin vurgusu yapılacak ve bu ülkenin NATO’nun güvenlik ve çıkarlarına karşı sınamalara yer verilecek.

TERÖRLE MÜCADELE OTURUMU: Terörle mücadeleye genelde bildirilerde yer veren NATO, bu kez güney kaynaklı sınamalara ilişkin bir oturum düzenleyecek. Terörle mücadele bu oturumun ana konu başlıkları arasında yer alacak.

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TAM SAVUNMA: Özellikle Rusya karşısında müttefiklerin korunması için caydırıcılık yaklaşımı izleyen NATO, odağa egemenliğin ve toprak bütünlüğünün tam korunmasını alacak.

300 BİN ASKER: Doğuda müttefiklerin korunması için önlemler arttırılacak. NATO Mukabele Gücü (NRF) dönüştürülecek. Yüksek hazırlık seviyesindeki güçlerin sayısı 300 binin üzerine çıkacak.

UKRAYNA’YA DESTEK: Kapsamlı Destek Paketi devreye sokulacak.

ASYA-PASİFİK BOYUTU: Asya-Pasifik Dörtlüsü olarak adlandırılan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ilk kez NATO Zirvesi’ne katılacaklar.