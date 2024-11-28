PKK/PYD temsilcisi: ‘Öcalan’ın söylediği her şey hayati önemde’

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Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda Türkiye’ye yardım edebileceklerini de öne süren Ahmed, görüşmelerin içeriğiyle ilgili çok fazla konuşamayacağını belirtti. İmralı’da tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözlerinin kendileri için hayati önemde olduğunu belirten Ahmed, “Öcalan’ın söylediği her şey hayati önemdedir ve onun söylediklerinin tamamının Rojava’nın ve tüm Kürtlerin yararına olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. Ahmed, Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini de söyledi.