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PKK/PYD temsilcisi: ‘Öcalan’ın söylediği her şey hayati önemde’

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#PKK#PYD#Suriye
PKK/PYD temsilcisi: ‘Öcalan’ın söylediği her şey hayati önemde’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki siyasi kolu PYD’nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Al Monitor’dan Amberin Zaman’a verdiği demeçte Türkiye ile arabulucular aracılığıyla görüştüklerini iddia etti.

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Suriyeli mültecilerin dönüşü konusunda Türkiye’ye yardım edebileceklerini de öne süren Ahmed, görüşmelerin içeriğiyle ilgili çok fazla konuşamayacağını belirtti. İmralı’da tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sözlerinin kendileri için hayati önemde olduğunu belirten Ahmed, “Öcalan’ın söylediği her şey hayati önemdedir ve onun söylediklerinin tamamının Rojava’nın ve tüm Kürtlerin yararına olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. Ahmed, Türkiye’ye karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini de söyledi.  

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#PKK#PYD#Suriye

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