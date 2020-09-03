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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 03.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

PKK mağduru anne: Tehdit ediliyorum

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
PKK mağduru anne: Tehdit ediliyorum
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Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 20 yaşındaki Nilüfer T.’nin annesi Maide T., dün altı hafta aradan sonra Almanya Başbakanlık binası önünde eylem yaptı.

Üzerinde, “PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açan anne, gazetecilere konuştu. 12 Kasım 2019’dan beri haber alamadığı kızı için düzenlediği eylemler sebebiyle tehdit edildiğini söyleyen Maide T., “PKK’ya yakın bir dernekte Zozan adlı bir kadınla görüştüm. Bana ‘Sesin çok çıkıyor. Senin yüzünden arkadaşlarımız zarar görürse bu senin için iyi olmaz’ dedi. Ben kızımı alana kadar sesimi yükselteceğim” dedi. Maide T. kızının Kandil’de olduğuna dair ihbar geldiğini de belirtti.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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