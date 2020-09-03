PKK mağduru anne: Tehdit ediliyorum

Üzerinde, “PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açan anne, gazetecilere konuştu. 12 Kasım 2019’dan beri haber alamadığı kızı için düzenlediği eylemler sebebiyle tehdit edildiğini söyleyen Maide T., “PKK’ya yakın bir dernekte Zozan adlı bir kadınla görüştüm. Bana ‘Sesin çok çıkıyor. Senin yüzünden arkadaşlarımız zarar görürse bu senin için iyi olmaz’ dedi. Ben kızımı alana kadar sesimi yükselteceğim” dedi. Maide T. kızının Kandil’de olduğuna dair ihbar geldiğini de belirtti.