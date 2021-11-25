PKK heyetine Moskova’da resmi kabul

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SURİYE’deki iç savaşa 2016 yılından bu yana Astana ve Cenevre süreçleriyle Türkiye ile birlikte çözüm aradığını beyan eden Rusya, diğer taraftan Türkiye’nin güvenliğine bir numaralı tehdidi oluşturan Suriye’deki terör örgütü PKK uzantılarıyla resmi görüşmelerde bulunuyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün Moskova’daki makamında PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin siyasi kolu Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Yürütme Komitesi Başkanı İlham Ahmed ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ŞAM’LA UZLAŞMA SİNYALİ

Rus tarafından yapılan açıklamada, İlham Ahmed ile temasın Suriye’deki barış sürecine ivme kazandırma amacı taşıdığı iddia edilerek “Temas sırasında Suriye’de ve özellikle ülkenin kuzeydoğu bölgelerindeki durum ele alındı. Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) tarafından kabul edilen 2254 sayılı kararın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar görüşüldü. Rus tarafı, Suriye’de etnik gruplarla Şam yönetimi arasında uzlaşmaya varılabilmesi için tüm sorunları kompleks halinde çözmek adına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, bu adımları Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün bir an önce sağlanması için attığı vurgusu yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İlham Ahmed’i geçen yıl 31 Ağustos 2020 tarihinde yine Moskova’da kabul etmişti. Bu görüşmede Suriye kuzeyindeki Kürt örgütleri arasında uzlaşma ve birlik bildirisi Lavrov huzurunda imzalanmıştı. Rusya’nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDM’nin temsilcisini Moskova’da kabul ettiği sırada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rus generallerden oluşan karma heyet de Şam’a giderek Beşar Esad ile temaslarda bulunmuştu. Aynı Rus heyeti ardından Tahran’a geçerek İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Şemhani ile de görüşmüştü.

BİLGİ NOTU

Rus tarafının gündeme getirdiği 2254 sayılı BMGK kararı, 18 Aralık 2015’te oy birliğiyle kabul edilmişti. Kararda Suriye’de acilen ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Ateşkes DEAŞ ve El Kaide bağlantılı El Nusra’yı dışarıda bırakmıştı.