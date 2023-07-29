Pizzacılıktan milyonerliğe...Cansız bedeni bavulun içinde bulunan kripto fenomeninin son mesajları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan kripto fenomeni Algaba'nın trajik ölümü günlerdir dünya medyasının bir numaralı gündem maddelerinden biri.



CANSIZ BEDENİ PARÇALAR HALİNDE BULUNDU



'Lechuga' lakaplı Fernando Perez Algaba 19 Temmuz'da Arjantin'de geçici olarak kiraladığı evin anahtarını teslim etmeyince kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

