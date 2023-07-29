Pizzacılıktan milyonerliğe...Cansız bedeni bavulun içinde bulunan kripto fenomeninin son mesajları ortaya çıktı

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Instagram/fernandoperezalgaba
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 15:35
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Geçtiğimiz günlerde cansız bedeni parçalara ayrılmış şekilde bavulun içinde bulunan 41 yaşındaki kripto fenomeni Fernando Perez Algaba'nın ölümünden önce gönderdiği tüyler ürpertici mesajlar da ortaya çıktı.
Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan kripto fenomeni Algaba'nın trajik ölümü günlerdir dünya medyasının bir numaralı gündem maddelerinden biri.
CANSIZ BEDENİ PARÇALAR HALİNDE BULUNDU
'Lechuga' lakaplı Fernando Perez Algaba 19 Temmuz'da Arjantin'de geçici olarak kiraladığı evin anahtarını teslim etmeyince kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.
Arjantin polisi Algaba'yı bulmak için çalışma başlatırken, 23 Temmuz tarihinde Buenos Aires'te oyun oynayan iki çocuğun içinde insan uzuvları bulunan bir bavul bulması kayıp fenomenin acı sonunu ortaya çıkardı.
Polis bavulun bulunduğu dere kenarında yaptığı incelemede bir çanta daha buldu. 41 yaşındaki Algaba'nın cansız bedeni 'ustaca'
kesilmiş bir şekilde 2 farklı bavula sıkıştırılmıştı.2 KURŞUN YARASI VAR
Bulunan uzuvlardaki dövmeler ve alınan parmak izleri cansız bedenin kayıp fenomen
Algaba'ya ait olduğunu ortaya çıkardı.
Yapılan ön incelemelere göre, 41 yaşındaki adam sırtına isabet eden 2 kurşun sonrası hayatını kaybetmiş ve öldükten sonra da parçalar ayrılmıştı.
Korkunç keşif sonrası polis, valizin sahibi olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şahsın Algaba'nın ölümü ile doğrudan bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.PİZZACILIKTAN MİLYONERLİĞE... LÜKS HAYATI İLE FENOMEN OLDU
İş hayatına pizza satarak başlayan kripto fenomeni Fernando Perez Algaba, bir dönem araba parçaları alıp satmaya başladı, ilerleyen dönemde kripto para birimlerine ve borsaya yatırım yaparak büyük bir servet kazandı.
Instagram'da 918.000 takipçisi olan Algaba, sosyal medyada son model arabalar, jet ski'ler ve özel partilerle dolu lüks yaşamını sergiliyordu ancak ölümünden önce tehlike sinyalleri vermeye başlamıştı.SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Kendisini lüks araç satan ve kiralayan bir yatırımcı olarak tanımlayan 41 yaşındaki kripto fenomeni ölümü öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Dünyada bu kadar kötü insanın olması ve sen onlara yardım etmeyi düşünürken, onların seni yok etmeye çalışmaları inanılmaz."
ifadesini kullanmıştı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, son dönemde çok sayıda kötü yatırım yaparak büyük paralar kaybeden Algaba'nın şirketleri 'dolandırıcılık'
suçlaması ile karşı karşıyaydı, üstelik 41 yaşındaki adamın verdiği karşılıksız çekler nedeni ile hakkında açılmış çok sayıda dava vardı.KAN DONDURAN MESAJ: SENİ ÖLDÜRMEYECEĞİM, DAHA KÖTÜ BİR ŞEY YAPACAĞIM
Arjantin Ulusal Haber
Ajansı Telam'a göre müfettişler Algaba'nın ölümünden önce 200'den fazla düşmanca sesli ve yazılı mesaj aldığını keşfettiler.
Telam'ın edindiği bilgilere göre, kripto fenomeninin 70 bin dolara yakın borcu olduğu öğrenilen bir adam gönderdiği tehdit mesajında, Algaba'yı 'kendine ihanet etmekle' suçlamış ve 'Seni öldürmeyeceğim, sana daha kötü bir şey yapacağım, bir daha asla paran olmasın diye gözlerini oyup ellerini keseceğim'
ifadelerini kullanmış.
Yerel basının kaybettiği yüklü miktardaki paralar nedeni ile çetelerden borç aldığını iddia ettiği Algaba bu yılın başlarına kadar ABD'de Miami'de yaşıyordu. Ölümünden kısa bir süre önce Arjantin'e geçmişti.