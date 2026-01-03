Pizza teorisi yeniden gündem oldu: Venezuela’daki ABD saldırısı öncesi satışları tavan yaptı

Haberin Devamı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı öncesinde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının çevresindeki pizza restoranlarında gece saatlerinde normalin üzerinde bir yoğunluk yaşandığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA UZUN SÜREDİR TARTIŞILAN İDDİA

Sosyal medya kullanıcıları, Pentagon çevresindeki pizza restoranlarına verilen siparişlerin artmasını uzun süredir ABD’nin başka ülkelere yönelik askeri operasyonlarıyla ilişkilendiriyor.

“PENTAGON PİZZA REPORT”TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda faaliyet gösteren “Pentagon Pizza Report” adlı hesap, ABD’nin sabah saatlerinde Venezuela’ya düzenlediği saldırılar sırasında Pentagon çevresindeki birden fazla pizza restoranında yoğunluk gözlemlendiğini iddia etti.

Haberin Devamı

DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI

Benzer iddialar, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıları sırasında da gündeme gelmişti. Söz konusu saldırılar, Orta Doğu’daki tansiyonu yükseltirken, İran’ın füzeli karşılığıyla karşılıklı saldırılara dönüşmüştü.

ABD medyası, İsrail’in İran’a yönelik saldırısından birkaç gün önce, olası harekâta ilişkin haberler yayımlamış ve ABD istihbaratının bu yöndeki uyarılarına dikkat çekmişti.

ABD’nin 22 Haziran’da, İsrail’in ise 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırı planları büyük bir gizlilik içinde yürütülürken, Pentagon’daki hareketlilik sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Washington’daki pizzacıları takip eden bir sosyal medya hesabı, Pentagon’dan gelen siparişlerde ani bir artış yaşandığını bildirmişti.

X platformunda “gizli askeri hareketlilik” paylaşımları yapan bir başka hesap ise, İran devlet televizyonunun saldırı haberini duyurmasından yaklaşık bir saat önce, Pentagon çevresindeki pizzacılarda olağanüstü bir yoğunluk oluştuğunu öne sürmüştü.

Haberin Devamı

The Takeout sitesinin verilerine dayanan “Pentagon Pizza Raporu” adlı hesap, “Saat 18.59 itibarıyla Pentagon’a yakın tüm pizzacılarda büyük bir sipariş artışı yaşandı” ifadelerini kullanmıştı. Bu hareketliliğin, Tahran’daki patlamaların İran devlet televizyonuna yansımasından yaklaşık bir saat önce başladığı belirtilmişti.

KARAKAS’TA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken, Venezuela hükümeti saldırılardan ABD’yi sorumlu tuttu.

Haberin Devamı

MADURO’DAN OLAĞANÜSTÜ HAL KARARNAMESİ

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtildi.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDI

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini, Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.