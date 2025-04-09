Piyasalardaki çalkantı en çok onları etkiledi: Dünyanın en zengin 10 ismi 3 günde 172 milyar dolar kaybetti

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Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 10 insanı son üç günde toplam 172 milyar dolar kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri sonrası yaşanan satış dalgası, S&P 500 endeksinin yüzde 11 değer kaybetmesine yol açtı.

2025 yılı başından bu yana en zengin 10 kişinin toplam servetinde 350 milyar dolardan fazla düşüş yaşandı. Elon Musk bu dönemde 135 milyar dolarlık kayıpla en çok etkilenen isim oldu.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın net serveti son üç günde 35 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara geriledi. Yılbaşından bu yana 135 milyar dolar kaybeden Musk'ın serveti beş ay sonra ilk kez 300 milyar doların altına indi.

Musk'ın servetindeki dalgalanmalarda Tesla hisselerindeki düşüş ve DOGE ajansına yönelik artan tepkiler etkili oldu. Dünyanın en zengin insanının serveti büyük ölçüde Tesla ve SpaceX hisselerine dayanıyor.

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BEZOS'UN SERVETİ 196 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti son üç günde 21 milyar dolar azalarak 196 milyar dolara düştü. Bezos yılbaşından bu yana toplam 43 milyar dolar kaybetti.

2021'de Amazon CEO'luğundan ayrılan Bezos, The Washington Post gazetesinin de sahibi olarak da biliniyor. Bezos'un serveti, e-ticaret devinin hisselerindeki düşüşten önemli ölçüde etkilendi.

ZUCKERBERG'ÜN KAYBI 24 MİLYAR DOLAR

Meta Platforms CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti üç günde 24 milyar dolar düşerek 183 milyar dolara geriledi. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sahibi Zuckerberg, yılbaşından bu yana 25 milyar dolar kaybetti.

Sosyal medya devinin reklam gelirlerindeki düşüş ve metaverse yatırımlarının getirdiği maliyetler, şirketin hisselerini olumsuz etkiledi.

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EN AZ ZARAR EDEN BUFFETT OLDU

94 yaşındaki yatırım dehası Warren Buffett, Berkshire Hathaway'in başkanı olarak bu dönemde en az kayıp yaşayan isim oldu. Buffett'in serveti üç günde 14 milyar dolar azalırken, yılbaşından bu yana 12 milyar dolar arttı.

Berkshire Hathaway'in çeşitlendirilmiş portföyü ve Buffett'in kriz dönemlerindeki stratejik hamleleri, şirketi yatırımcılar için güvenli liman haline getirdi.

DİĞER MİLYARDERLERİN DURUMU

Bernard Arnault: LVMH başkanının serveti 150 milyar dolar (19 milyar dolar düşüş)

Bill Gates: Microsoft kurucusu 149 milyar dolar (13 milyar dolar düşüş)

Larry Ellison: Oracle CEO'su 147 milyar dolar (21 milyar dolar düşüş)

Larry Page: Google kurucusu 134 milyar dolar (9 milyar dolar düşüş)

Steve Ballmer: Eski Microsoft CEO'su 126 milyar dolar (8 milyar dolar düşüş)

Sergey Brin: Google kurucusu 126 milyar dolar (8 milyar dolar düşüş)

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Lüks tüketimdeki durgunluk LVMH'yi, teknoloji hisselerindeki düşüş ise diğer milyarderleri olumsuz etkiledi. Uzmanlar, piyasa volatilitesinin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini belirtti.