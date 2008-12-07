Piyango talihlisine uyuşturucu baskını

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İNGİLTERE’de beş yıl önce piyangodan yaklaşık 1 milyon 875 bin sterlin kazanan Callie Rogers’ın (21) evinde binlerce sterlin değerinde kokain ele geçildi.

Polis, Rogers’ın ikramiye sayesinde aldığı Whitehaven kasabasındaki evine çarşamba günü baskın düzenledi. Evde, bol miktarda uyuşturucunun yanısıra, elektronik tartılar ve bir "borçlu listesi" de bulundu. İki çocuk annesi Rogers ile 20 yaşındaki sevgilisi Ryan Thompson gözaltına alındı. Thompson, kız arkadaşının evini kokain ticaretinde üs olarak kullandığını itiraf edince, Rogers serbest bırakıldı.