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Pistte patlama: 7 metrelik çukur oluştu

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#Japonya#Havaalanı#Patlama
Pistte patlama: 7 metrelik çukur oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:34

Japonya Miyazaki Havaalanının pistinde meydana gelen patlama nedeni ile 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde bir çukur oluştu, tüm uçuşlar askıya alındı.

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Japonya'nın Miyazaki eyaletinde bulunan Miyazaki Havaalanı korkutan bir olaya sahne oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 08.00 sıralarında pist ve apron arasında bulunan taksi yolu bölümünde patlama meydana geldiği ihbarı yapıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yapılan incelemelerde 7 metre çapında ve 1 metre derinliğinde çukur oluştuğu tespit edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tüm uçuşlar tedbir amacıyla askıya alındı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Pistte 2. Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış askeri mühimmat bulunma ihtimaline karşılık Saga eyaletinde konuşlu bir Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bomba imha ekibinin Miyazaki Havaalanına gönderildiği açıklandı.

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#Japonya#Havaalanı#Patlama

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