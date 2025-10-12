Pistlerin 4 yıldızı

Haberin Devamı

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerji Sistemleri Kulübü (AESK), 21 yıldır üniversite kampusunda faaliyet gösteren bir takım. Bu zamana kadar toplam 20 araç tasarlayan ekip, şu an aktif olarak 4 araçla hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılıyor. Takım, bu yıl önce haziran ayında Polonya’da düzenlenen Shell Eco-Marathon Europe&Africa 2025’e katılmıştı. Takımlar bu yarışmaya en az enerjiyi harcayarak mümkün olan en uzun mesafeyi kateden araçlarıyla katılıyor. 27 ülkeden 130 takımın yer aldığı yarışmanın otonom araç kategorisinde şampiyon olan AESK, 40 yıldır düzenlenen bu yarışmada şampiyon olan ilk Türk takımı olmayı da başarmıştı.

TEKNOFEST VE TÜBİTAK BİRİNCİSİ

Takım bu başarının ardından 4-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’na katıldı ve ‘Orion’ isimli otonom araçlarıyla birinci oldular. Bu yarışmanın ardından 24-31 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Efficiency Challenge’a yani ‘Elektrikli Araç Yarışları’na katılan ekip, iki kategoride yer aldı. Elektrikle çalışan ‘Nova’ ile hidrojen ve elektrikle çalışan hibrit ‘Castor’ iki kategoride de birinci olmayı başardı.