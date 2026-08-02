Piste çıktı: Dünya KAAN'ı yazdı... 'Türk mücevheri'

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Türkiye’nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN’ın P1 prototipi, gerçekleştirilen kritik testlerle geliştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Ankara’da yapılan taksi testleri, dünya savunma basınında geniş yankı bulurken, KAAN’ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı.

Uluslararası basın, P1 prototipinin yalnızca bir test platformu olmadığını, KAAN’ın tam donanımlı bir savaş uçağına dönüşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Analizlerde, Türkiye’nin milli savaş uçağı projesiyle küresel savunma pazarında ABD merkezli sistemlere alternatif oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

"ABD ÜRÜNLERİNE ALTERNATİF"

İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, KAAN P1 prototipinin burun ve çene bölümündeki elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarını mercek altına aldı.

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Haberde, uçakta ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT Kızılötesi Arama ve İzleme Sistemi (IRST) ile TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ailesine ait sistemlerin görüldüğü aktarıldı.

The Aviationist, Türkiye’nin KAAN projesiyle özellikle ABD’ye bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler için yerli ve gelişmiş bir savaş uçağı alternatifi sunduğunu yazdı.

"NATO'NUN GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Belçika merkezli Army Recognition Group tarafından yayımlanan teknik analizde, KAAN P1’in yalnızca bir teknoloji gösterim uçağı olmadığı, savaş kabiliyetleri için geliştirilen daha kapsamlı bir platform olduğu ifade edildi.

Analizde, P1 prototipinde yapılan hava girişleri güncellemeleri, dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemleri ve radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarının dikkat çektiği belirtildi.

KAAN’ın ağ merkezli hava savaş konseptine uygun şekilde geliştirildiği, yerli sensör ve elektronik harp altyapısının uçağın gelecekteki operasyon kabiliyetleri açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Türkiye’nin olası F-35 programına dönüş ihtimali ile KAAN projesinin birbirini tamamlayan stratejik unsurlar olabileceği değerlendirilirken, milli savaş uçağı geliştirme kapasitesinin NATO’nun güneydoğu kanadındaki savunma gücünü artıracağı ifade edildi.

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"HAVACILIK SANAYİSİNİN EN DEĞERLİ MÜCEVHERİ"

ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone (TWZ), KAAN P1 prototipinin taksi testlerini "önemli bir gelişme" olarak duyurdu.

Haberde KAAN için "Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri" ifadesi kullanılırken, P0 ve P1 prototipleri arasındaki farklara dikkat çekildi.

TWZ, P1 prototipinde aerodinamik iyileştirmeler, radar görünürlüğünü azaltan tasarım değişiklikleri ve daha gelişmiş sistem entegrasyonlarının bulunduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, F110 motorlarının tedariki için ABD tarafından onaylanan 700 milyon doları aşkın anlaşmanın programdaki riskleri azalttığı, ancak 2028 teslimat hedefinin halen zorlu bir takvim olduğu belirtildi.

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KAAN’ın ilerleyen dönemde KIZILELMA ve ANKA-3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla "K-Swarm" (Sürü) konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı.

EURASIAN TIMES: GELİŞTİRME SÜRECİNDE KRİTİK AŞAMA

Hindistan merkezli savunma yayını EurAsian Times, KAAN’ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı.

Haberde, P1 prototipinin Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştiren P0 prototipinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

EurAsian Times, P0 prototipinin KAAN’ın temel uçuş özelliklerini, uçuş kontrol sistemlerini ve ana platform mimarisini doğrulamak amacıyla geliştirildiğini aktardı.

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P1 prototipinin ise daha gelişmiş sistem mimarisiyle performans testleri, aviyonik doğrulamaları ve görev sistemlerinin entegrasyonu açısından kritik görev üstleneceği ifade edildi.

P2 PROTOTİPİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

KAAN programındaki ikinci prototip P2’nin üretim ve entegrasyon çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

EurAsian Times, P1 ve P2 prototiplerinin 2026 yılı sonuna kadar uçuş testlerine hazır hale getirilmesinin planlandığını, iki uçağın eş zamanlı testlerle geliştirme sürecini hızlandıracağını yazdı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun daha önce yaptığı açıklamalarda KAAN’ın kısa süre içinde gökyüzünde görülmesini beklediğini söylediği hatırlatıldı.

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Türkiye’nin KAAN kapsamında üç ön üretim prototipi ve ardından 250 uçaklık seri üretim hedefi bulunduğu belirtildi.

KAAN’DA HEDEF YERLİ MOTOR

Armiya.az’ın haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN’ın P1 prototipine ait son taksi testi görüntülerini yayımladı.

Haberde, bir sonraki uçuş öncesinde testlerine devam eden P1 prototipinin kısa süre içinde yeniden havalanmasının beklendiği, ikinci prototip P2’nin ise önümüzdeki aylarda uçuş testlerine başlamasının planlandığı aktarıldı.

Henüz boyama işlemleri tamamlanmayan P1 prototipinin pist üzerindeki performans kontrollerinden geçirildiği, ilk prototiplerin General Electric üretimi F110-GE-129 motorlarıyla donatıldığı belirtildi.

Armiya.az, KAAN projesinin uzun vadeli hedefinin yerli TF35000 turbofan motorunun geliştirilmesi olduğunu yazdı.

Türkiye, TF35000 motorunun hizmete alınmasıyla birlikte KAAN’ın daha yüksek yerlilik oranına sahip, bağımsız bir beşinci nesil savaş uçağı platformuna dönüşmesini hedefliyor.