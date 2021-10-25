Pire Limanı’nda olay 7 polis gözaltında

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Perama’da geçen cumartesi sabah erken saatlerde devriye gezen motosikletli 14 polis memuru, çalınmış olabileceği şüphesiyle yoldan geçen bir aracı durdurmak istedi. Aracın sürücüsü durmayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında araç, polislerin motosikletlerine çarptı.

EMRE UYMADILAR

7 polis hafif yaralandı. Emniyet müdürlüğünün “Operasyona devam etmeyin. Geri dönün” emrine rağmen motosikletli polisler, kovalamacayı sürdürerek araca ateş açtı. Polislerin 35 el ateş etmesinden sonra araç etkisiz hale getirildi Çalıntı araçtan silahsız oldukları belirlenen 20 yaşındaki 2 çocuk babası bir Roman ölü, bir diğeri ise yaralı olarak çıkarıldı. Adları açıklanmayan 7 polis “muhtemelen kasten adam öldürmek” suçlamasıyla gözaltına alınırken, emniyet teşkilatında (ELAS) emirlere uymadıkları için disiplin soruşturması da başlatıldı. Pire savcılığı, çarşamba günü ifadelerini aldıktan sonra polislerin tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verecek. Öte yandan yaklaşık 100 kişi, Atina’da Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede trafiği keserek Roman gencin ölümünü protesto etti.