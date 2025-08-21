Pire ısırdı: Veba geri döndü

Haberin Devamı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe bölgesinde kamp yapan bir kişinin veba hastalığına yakalandığı açıklandı. Sağlık yetkilileri, test sonuçları pozitif çıkan vebanın, yüksek ihtimalle enfekte bir pire ısırığı yoluyla bulaştığını belirtti.

El Dorado bölgesi yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Lake Tahoe sakini olan hastanın evde tedavi gördüğü ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

NBC News'te yer alan habere göre, kişinin kimliği veya sağlık durumu hakkında detay verilmedi.

UZMANLARDAN UYARI

El Dorado İlçesi’nin geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya’nın birçok bölgesinde, özellikle yüksek rakımlı alanlarda doğal olarak bulunduğunu vurguladı.

Fliflet, “Özellikle yabani kemirgenlerin bulunduğu bölgelerde yürüyüş, kamp ve doğa aktiviteleri sırasında bireylerin ve evcil hayvanların korunması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

CDC: ABD’DE YILDA ORTALAMA 7 VEBA VAKASI GÖRÜLÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, ülkede her yıl ortalama yedi veba vakası bildiriliyor. Enfeksiyonun kaynağı, genellikle Yersinia pestis adlı bakteri olup, enfekte pire ısırıkları ya da bakteri taşıyan hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşıyor. Belirtiler genellikle maruziyetten sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor ve ateş, halsizlik, mide bulantısı ve şişmiş lenf düğümleri gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Veba erken teşhis edildiğinde, yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerle etkili şekilde tedavi edilebiliyor.

TAHOE BÖLGESİNDE KEMİRGEN TAKİBİ YAPILIYOR

Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı, bölgedeki kemirgen popülasyonunu düzenli olarak izlediğini ve yalnızca 2025 yılında Tahoe Havzası'nda dört kemirgende veba bakterisi tespit edildiğini bildirdi. 2021 ile 2024 arasında ise toplamda 41 kemirgende pozitif sonuç alındı. Yetkililer, bölgede insanlarda görülen son veba vakasının 2020 yılında South Lake Tahoe’da kayıtlara geçtiğini, bir önceki vakanın ise 2015 yılında Yosemite Ulusal Parkı’nda rapor edildiğini hatırlattı.