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Piramit meslek hastası yapmış

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Piramit#Meslek Hastalığı
Piramit meslek hastası yapmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

Mısır piramitlerini inceleyen Çekyalı araştırmacılar meslek hastalıklarının antik çağların bile sorunu olduğunu ortaya çıkardı.

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Çekya’daki Charles Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre Antik Mısır’da yaşayan katipler bunun en büyük örneği. Araştırmacılar, Antik Mısır’da yaşayan katiplerin, işlerinden dolayı kemik ve eklemlerinin zarar gördüğünü keşfetti. Araştırma kapsamında Mısır’ın Abusir Piramit bölgesinde M.Ö. 2 bin 700 ile M.Ö. 2 bin 180 arasında gömülen 69 yetişkin erkeğin kemikleri incelendi. Kemikleri incelenen 69 kişiden 30’unun katip olduğu tespit edildi. Duvar yazıları yazan bu kişilerin diğer mesleklerde çalışanlara kıyasla bel, çene ve baş parmaklarında daha çok sorun görüldüğü ortaya çıktı. Katiplerin sürekli kalem tutmaları sebebiyle baş parmaklarının aşındığını belirten araştırmacılar, çene kemiklerinde görülen problemlerin ise aletlerinin uçlarını çiğnemekten dolayı oluştuğunu kaydetti.Katiplerin eklemlerinde dokuların zamanla parçalanmasına sebep olan osteoartrit rahatsızlığı diğerlerine kıyasla daha yüksek oranda gözlemlendi. İskeletlerde bu rahatsızlığın dışında diz kapaklarında çökmeler, sol kalça kemiğinde zedelenmeler ve sağ bilekte değişimler saptandı.

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69 İSKELET İNCELENDİ

Mısır’ın Abusir Piramit bölgesinde M.Ö. 2 bin 700 ile M.Ö. 2 bin 180 arasında gömülen 69 yetişkin erkeğin kemiklerinde meslek hastalığı belirlendi. incelendi.

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#Mısır#Piramit#Meslek Hastalığı

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