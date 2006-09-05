Pınar'ın aşkları ABD basınında

refid:5034017 ilişkili resim dosyası

Washington Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda “Hz. Muhammed’in birinci karısının kendisinden 15 yaş büyük olduğu” vurgulanırken “Bayan Altuğ, dindar ve gerici Türkler için Batılaşmış kadınları ve Türk aile değerlerinin erozyonunu temsil ediyor” yorumu yapıldı.

Washington Times gazetesinde yayınlanan Tülin Daloğlu imzalı yazıda kadınların Hıristiyan ve Müslüman uygarlıklarının birlikte yaşabileceğine ilişkin tartışmalar açısından taşıdığı önemine dikkat çekilirken, kendisinden genç erkeklerin Pınar Altuğ’a cazip gelmesinin yarattığı tartışmalar üzerinde duruldu. Yazıda şunlar kaydedildi:"Hz. Muhammed’in ilk karısı kendisinden 15 yıl yaş büyük olduğuna göre Müslüman kadınları, daha genç erkeklerle birlikte çıkarken rahat hissetmeli. Ancak, Türkler, sanki 30 yaşları başında olduğu için Bayan Altuğ’un çekiciliğini kabul etmekle zorlanıyor.”

Tartışmaların asıl odağının Altuğ’un eşini aldatması, daha genç bir adam ile çıkması, evliliğini sona erdirmesi ve genç sevgililerini daha genç kişilerle aldatmasının olduğu belirtilen yazıda “Bazı Türkler, Bayan Altuğ’un yaptıklarını ‘devrim’ olarak nitelendiriyor. Bu ataerkil toplumda toplumsal kuralla, eşlerini veya kız arkadaşlarını aldatan erkeklere göz yumuluyor ancak kadınlara aynı tolerans göstermiyor” yorumu yapıldıktan sonra şöyle denildi: “Asıl mesele, dindar ve gerici Türkler için Bayan Altuğ, Batılaşmış kadınları ve Türk aile değerlerinin erozyonunu temsil ediyor” görüşünün öne sürüldüğü yazıda işvereni tarafından işkence edilen 24 yaşındaki M. S'nin başına gelenlerine de yer verildi.