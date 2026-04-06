Pilot 'Kan Makbuzu' ile bekliyordu!

ABD, İran’da düşürülen uçağın ikinci personelini de bulduklarını duyurdu. Kimliğine ve sağlık durumuna dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak yayılan ilk bilgilere göre ‘Albay’ rütbesindeki bu subay pilotun dışında uçaktaki ikinci kişiydi ve silah sistemlerini kullanıyordu. Uçak vurulur vurulmaz ilk önce uçaktan fırlatma koltuğuyla bu Albay ayrıldı. Ardından da pilot fırladı. Bir süre sonra paraşütleri açıldı ve birbirinden çok ayrı noktalara indiler.

'PRC 112' SİNYALİ

ABD düşen F15’in pilotunu ilk 12 saat içinde bulup İran’ın dışına çıkardı. Ancak ikinci personel cuma gününden beri aranıyordu. O da dün İranlılar onu ararken sığındığı bölgeden gönderdiği PRC-112 acil durum sinyalini takip eden ABD’nin özel arama kurtarma birimleri tarafından yaralı olarak bulundu ve İran dışına çıkarıldı.

MUHALİFLER BULSAYDI

Düşen uçağın personeli İran’ın eline geçse bu durum savaşın akıbetini de belirleyebilirdi. Ancak ikisinin de İran’da bulunup çıkarılması Trump’a ve ekibine ABD’deki muhalefete karşı bir süre nefes aldıracak gibi görünüyor. Pilotu bulduktan sonra Albay’ı aramaya başlayan ABD’nin onu bulmak dışında ikinci bir umuda da aranan kişinin bir ihtimal de olsa rejim muhaliflerince bulunmasıydı. Bu noktada kritik bir detay öne çıkıyor. ABD pilotlarının yanında taşıdığı ‘Blood Chit’ yani Kan Makbuzu…

KURTULUŞ REÇETESİ: KAN MAKBUZU

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre Amerikan pilotları üzerlerinde farklı dillerde ‘Yardım ederseniz ödüllendirileceksiniz’ yazan bir mesaj taşır. Genelde ABD bayrağı da işlenmiş bir kumaş veya çok dayanıklı kâğıttan yapılır. Düşman bölgede yerel halktan o askere yardım edebilecekler içindir. Yardım eden kişiye, kişilere bu verilir. Onlar da bunun karşılığında ödüllendirilir. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan beri uygulanıyor. Başarılı sonuçları da olmuş. Son olarak düşen F15’in personeli İran’da aranırken ABD’nin bir umudu da aranan personelin rejim muhaliflerine denk gelmesi ve bu mesajın da işe yaramasıydı…

EMEKLİ F15 PİLOTU ANLATTI:

Emekli Pilot Yarbay Robert ‘Cujo’ Teschner 1995-2015 arasında ABD Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yaptı. Yıllarca F15 kullandı, F15 pilotlarına eğitim de verdi. Afganistan, Irak ve diğer birçok bölgeye dair tecrübeleri olan Teschner ile F15 uçaklarını ve düşen bir uçağın pilotunun hayatta kalmak için neler yapabileceğini, bu konuda nasıl eğitildiklerini ve “Kan Makbuzu”na dair soruları Hürriyet.com.tr için cevapladı.

Düşen bir F15 personeli ilk ne yapar?

Eğer ağır yaralı değilsen önce güvenli bir yere geçersin. Sonra yaralarına müdahale edersin. Asıl mesele hayatta kalabilecek durumda olmak.

En büyük risk ne?

Düşman bir bölgedesin ve herkes seni arıyor. Tabi ki yakalanmak. Vietnam’da esir düşmüş pilot arkadaşım var. Onun yaşadıklarını biliyorum. O durumda olmak istemezsiniz.

'FIRLATILIRKEN DE YARALANABİLİR'

Peki diyelim ki yakalanmadın, ne kadar dayanabilirsin?

Bu birçok faktöre bağlı. Ama en önemlisi hayata kalma azmi ve iradesi. Vietnam’da uçağı düşürülüp esir edilen Yüzbaşı Peter Sciodion var. Akademi’de çalıştık onu. 46 gün yaralı halde saklandı ve sonra yakalandı. İnanılmaz bir hikâye… İlk o akla gelir.

Fırlatma koltuğunu anlatır mısın biraz, oradan fırlamak da riskli değil mi?

Fırlatma çok hızlıdır ama tehlikelidir. Vücut çok büyük kuvvetlere maruz kalır. Pilot bu sırada yaralanabilir. Bu yüzden bu fırlatma konusunda çok iyi eğitim alırız.

Pilotun üstünde ne tür hayatta kalma ekipmanları var?

Detay veremem ama bu konuda çok gelişmiş sistemler var, sadece onu söyleyeyim.

Sen de kullandın mı?

Genel olarak söylersek, evet, zor durumda kaldığımda bana yardımcı olacak şeyler taşıdım.

İran üzerinde hiç uçtun mu?

Hayır ama Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya birçok yerde uçtum. Irak, Afganistan vs. Ayrıca İncirlik’e de Eskişehir’e de geldim.

'F15 ÇOK İYİ AMA YENİLMEZ DEĞİL'

F15’ler nasıl uçaklar, F16 ve F30’a göre eski mi, hiç arıza verdi mi?

Hayır… Hava Kuvvetleri’ndeki en sağlam uçaklardan biri. F15-E de en yeni versiyonlardan biri. İnanılmaz derecede sağlam ve çok yetenekli sistemleri var. Savaşa girmek için bir uçak seçecek olsam, F15’i seçerdim. F15 ile çok uçtum ve gerçekten seviyorum. Birden fazla motoru var, içinde onu dayanaklı kılan birçok özelliği var.

O zaman vurulmuş olabilir mi?

Hiçbir şey yenilmez değildir. Biz savaşçılar riski mümkün olduğunda azaltmaya çalışırız ama risk asla sıfır olmaz.

Sen de ‘Kan Makbuzu’ taşıdın mı?

Evet ‘blood chit’ (Kan Makbuzu) diye bir şey var. Ben de taşıdım.”